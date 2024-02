Cum s-a schimbat “cultura cazino” în rândul populației în ultimii 10 ani în România

Industria de cazino este dezvoltată în România, fără doar și poate. Orice oraș are propriile săli de jocuri și de pariuri. La fel de multe orașe au și cazinouri tradiționale adevărate, clasice. Românii sunt recunoscuți pentru conexiunea lor față de jocurile de noroc!

Totuși, ultimii 10 ani au fost caracterizați de schimbări majore la nivelul acestei culturi. Industria a evoluat foarte mult într-un timp foarte scurt. S-au adaptat operatorii de cazino acestor schimbări? S-au adaptat jucătorii și pasionații de jocuri de noroc lor? Este interesant de observat dacă atît operatorii cât și jucătorii au ținut pasul cu avansul tehnologic.

Contextul istoric

Acum mai bine de zece ani, industria cazinourilor era, precum în majoritatea țărilor, un subiect relativ tabu. Cazinourile erau rezervate unei anumite pături a societății și nu apăreau în discuții zilnice. Totodată, acestea rareori ocupau locuri de cinste – pe străzi principale sau în centrele orașelor.

Evoluția mediului online a schimbat acest lucru. Respectiva evoluție a dus și la schimbări la nivel legal. Înainte, reclamele directe la cazinouri erau greu de găsit. Astăzi, în schimb, acestea sunt la tot pasul. S-ar putea spune că, acum 10-15 ani, legile aferente erau mult mai stricte.

Progresul tehnologic și cazinourile online

Cazinourile online au schimbat foarte mult cultura tradițională aferentă cazinourilor. Mediul online a adus acest hobby în rândul mult mai multor persoane. În prezent, oricine poate juca un joc de noroc. Nici nu trebuie să intrăm într-un cazino fizic pentru acest lucru. Experiența oferită de cazinourile online este foarte similară!

Astăzi, este incredibil de ușor să joci la cele mai bune cazinouri online Romania din confortul propriei case. Totodată, investiția necesară este una minimă, poate chiar inexistentă. Multe cazinouri online oferă bonusuri care te lasă să joci gratuit. Apoi, cele mai multe cazinouri online România au jocurile și în variantă demonstrativă – adică complet gratuită.

Plaja de opțiuni este imensă, indiferent de profilul jucătorului. Trebuie doar să ai această pasiune.

Modificări reglementative

Ultimii 10 ani au adus câteva schimbări reglementative importante. În primul rând, este vorba despre noua structura de impozitare a veniturilor realizate din jocuri de noroc. Strict pe teritoriul României, acest impozit se reține la sursă, în timpul unui transfer. Astfel, jucătorul nu are nicio grijă. Nu trebuie să declari exclusiv câștigurile realizate din jocuri de noroc.

Totuși, dacă joci cazinouri internaționale, străine, atunci va trebui să completezi o declarație de venit.

O altă schimbare importantă este cea legată de promovarea excesivă a cazinourilor online. Entitățile oficiale încearcă să îndepărteze reclamele din centrele orașelor. Apoi, se încearcă și o reducere a densității sălilor de jocuri din centrele orașelor.

Pe scurt, se încearcă controlarea industriei, astfel încât să nu acapareze fiecare colț al unui oraș.

Schimbarea preferințelor și comportamentului consumatorului

Ultimii 10 ani au însemnat schimbări ale consumatorului. Preferințele și comportamentul general al acestuia s-au modificat drastic. După cum am menționat, nu mai există limite privind cine poate juca jocuri de noroc. Orice persoană majoră are posibilitatea de a încerca acest hobby. Nu contează dacă orașul tău nu are un cazino fizic – opțiunile online îți stau mereu la dispoziție.

Existența și evoluția mediului online au dus la schimbarea preferințelor. Jucătorii din prezent preferă jocuri moderne, interesante, detașându-se de cele clasice. Puțini sunt cei care încă joacă doar poker sau blackjack. Cei mai mulți sunt la curent cu noile lansări de păcănele online, în schimb.

Este foarte ușor să fii la curent cu acest hobby. Motivul principal constă în existența aplicațiilor de cazinou pe mobil. Oriunde ai fi, o conexiune la internet îți oferă acces la întreg portofoliul de jocuri al unui cazino.

Tendințe de marketing și affiliate marketing

Promovarea este esențială pentru aceste cazinouri online. Există sute, poate chiar mii de cazinouri prezente pe piață în momentul de față. Așadar, cum se diferențiază operatorii de cazino?

Prin marketing, deseori prin affiliate marketing cu ajutorul influencerilor. În ziua de astăzi, nu este o surpriză să vezi un influencer sau chiar o personalitate din România promovând cazinouri online.

Pe scurt, nu mai este nevoie de spoturi publicitare sau de reclame fizice în centrele orașelor. Este de ajuns să ai un influencer care să joace sau să menționeze cazinoul tău online.

Impactul economic

Mediul online este la putere. Acesta creează constant noi locuri de muncă. Progresul tehnologic al cazinourilor online creează, la rândul său, o sumedenie de alte locuri de muncă. De exemplu, dealerii live sunt mereu la căutare.

În 2021, 56.7% din veniturile totale realizate din jocuri de noroc au provenit din cazinourile online. Aproximativ 100 de milioane de dolari au fost pariate în 2019, în România, pe evenimentele sportive.

O parte semnificativă din economia României este influențată de industria cazino, în special de cazinourile online.

Percepții sociale și culturale

Plăcerea de a juca la cazino nu mai este un subiect tabu. Se conștientizează acum faptul că aceasta este un hobby, un mod de a ne petrece timpul liber. Acestui aspect au contribuit și influencerii, în special vedetele din România care promovează cazinourile.

Desigur, generațiile trecute nu văd lucrurile astfel. Noile generații, în schimb, sunt mai deschise acestei plăceri – inclusiv conceptului de joc responsabil. Nu este un păcat să joci un joc de noroc în mod responsabil, conform multora.

Provocări și oportunități

Cazinourile online din România se tem de reglementare excesivă, inclusiv de noi legi privind taxele și impozitele. Din fericire, există foarte multe spațiu pentru ca acestea să se dezvolte. Acesta este principalul atu al cazinourilor online. Este vorba despre faptul că se pot dezvolta în continuare!

Concluzie

Pentru unii oameni, ultimii zece ani au trecut neobservați. Mulți dintre noi ne-am trezit introduși în lumea jocurilor de noroc online, nedând atenție avântului acestora în industrie.

La final de zi, toate schimbările au adus jocurile de noroc mai aproape de cotidian. Acestea nu mai sunt tabu. Țara devine, mai mult sau mai puțin, un Las Vegas virtual. Plăcerea de a juca jocuri de noroc nu mai este văzută ca un lucru complet negativ.

Sursa: Tabu.RO