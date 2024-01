Motivul pentru care Elena Chiriac a refuzat participarea la Survivor All Stars

Elena Chiriac, una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor și finalistă a competiței, a refuzat propunerea de a reveni în Republica Dominicană, la Survivor All Stars și explică motivul pentru care a făcut asta.

Sportiva de 21 de ani s-a reorinetat, iar pentru o perioadă vrea să stea departe de lumina reflectoarelor. Fosta Faimoasă locuiește acum în Marea Britanie, unde studiază actoria, și își dorește să se concentreze pe studii.

„Am alte priorități acum, pur și simplu, în viața mea. Sunt în ultimul an de facultate, vreau să fac un master și nu mai doresc o astfel de experiență încă o dată, să fiu sinceră. Am fost și eu, ca mulți alții, sunată și mi s-a propus să merg. E destul de evident.

Am avut o discuție foarte civilizată în care mi-am exprimat punctul de vedere, care nu are prea mare legătură cu Survivor și perspectiva asupra vieții mele. Totul e pe plan educațional anul ăsta și în anii viitori despre mine. Am ieșit un pic din sfera asta a televiziunii.

Nu îmi mai doresc să fac parte pentru o perioadă din showbiz, pentru că încerc să experimentez alte lucruri. Vreau să mă concentrez mai mult pe mine, pe persoana mea, din punct de vedere educațional și, mai târziu, profesional”, a declarat Elena Chiriac, potrivit fanatik.ro.

De asemenea, Elena Chiriac a mai mărturisit că un alt motiv pentru care nu și-a dorit să participe la Survivor All Stars este lista concurenților.

„Probabil că o să urmăresc emisiunea pentru oamenii pe care-i cunosc și care-mi sunt dragi, printre care bineînțeles că e vorba despre Alex. Sunt sigură că va fi un sezon foarte interesant. E încă un motiv pentru care nu mi-am dorit să fac parte din el. Viața mea e un pic mai mult despre echilibru, pace, liniște.

E un casting foarte dinamic. Sunt multe personalități puternice care, cel mai probabil, nu se vor înțelege între ele. Ideea e că eu când am fost în sezonul meu am stat jumătate de an acolo. Mi-a luat încă jumătate să-mi revin. Mi-am dedicat un an din viață acestui Survivor, lucru pe care nu mi-am dorit să îl mai fac o dată. Mama este fan, în schimb, deci probabil o să aud ce se întâmplă prin casă”, a mai spus Elena Chiriac.

Sursa: Tabu.RO