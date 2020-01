Mukesh Ambani: cel mai bogat om din Asia vrea să bată Amazonul lui Bezos

Un conglomerat condus de cel mai bogat om din Asia a început un serviciu care își propune să concureze cu Amazon în India.

Mukesh Ambani’s Reliance Industries a declarat că a invitat oamenii să se înscrie la serviciul său de livrare a alimentelor. Compania își propune să-și folosească masiva bază de clienți de telefonie mobilă drept atu pentru întreprindere. Două filiale ale imperiului lui Ambani, Reliance Retail și Reliance Jio, au declarat că au lansat compania, numită JioMart. JioMart spune că oferă „livrare gratuită și rapidă” pentru o listă mare de produse alimentare, care numără în prezent aproximativ 50.000 de articole. Spre deosebire de rivalii săi, JioMart va conecta magazinele locale la clienți printr-o aplicație, în loc să furnizeze și să livreze bunurile în sine. Piața de alimente online din India este încă la început – în prezent se estimează că valorează în jur de 870 milioane dolari pe an, doar 0,15% din populație folosind astfel de servicii. Cu toate acestea, analiștii spun că sectorul ar putea înregistra vânzări anuale de aproximativ 14.5 miliarde de dolari până în 2023.

Un număr uluitor de utilizatori de internet și smartphone – plus un sector neorganizat de livrare a alimentelor – îl fac o piață promițătoare pentru serviciile bazate pe aplicații. Unele dintre cele mai mari și mai cunoscute companii de tehnologie din lume, inclusiv Walmart și Amazon, speră să încaseze și ele o parte din bani. Însă Reliance – care are deja sute de milioane de abonați la rețeaua de telecomunicații și operează propriile magazine alimentare, precum și magazine de vânzare cu amănuntul pentru mărci internaționale are șanse să le fure de sub nas profitul.



În plus, are avantajul de a fi o companie indiană. Amazon și Walmart au fost împiedicați să se extindă în acest spațiu prin legi guvernamentale care vizează protejarea afacerilor interne. Există concurenți indieni care operează deja pe piață – Big Basket și Grofers sunt cei mai cunoscuți. Dar au fost nevoiți să pună frână pe extinderea sau reglarea modelelor de afaceri pentru a face față provocărilor de funcționare în India, cum ar fi infrastructura săracă, rețelele mobile nesigure și legile stricte ale muncii.

Reliance are o reputație de perturbare a piețelor în care începe afaceri, fie că este vorba de energie electrică, petrol, retail sau telecomunicații. Probabil că incursiunea sa în comerțul electronic nu va fi nici ea diferită. Piața de comerț electronic din India este dominată în prezent de Amazon și Flipkart, care este deținută de Walmart. Ambele companii au suferit un recul anul trecut, atunci când guvernul indian a introdus noi legi care restricționează comercianții online cu capital străin de la vânzarea de bunuri. Acest lucru a contribuit la oferirea companiilor indiene, care nu sunt afectate de noile reguli, un avantaj față de rivalii străini. Ambani, care este președintele Reliance Industries, are o avere estimată de peste 60 miliarde de dolari. Activitatea principală a grupului este rafinarea petrolului, dar are și investiții majore în alte sectoare, inclusiv retail și telecomunicații.

Reliance Retail deține magazine alimentare în India, desfășoară puncte de vânzare pentru mărci mondiale, inclusiv Hugo Boss și Burberry, iar în 2019 a cumpărat magazinul britanic de jucării Hamleys. Reliance Jio este al doilea cel mai mare operator de telecomunicații din India, cu peste 360 ​​de milioane de abonați.