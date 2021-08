Nicoleta Nucă, cerută de soție la Istanbul. Cum arată inelul de logodnă

Nicoleta Nucă este în culmea fericirii! Cântăreața de 27 de ani s-a logodit cu iubitul său, toboșarul Alex Ursache, după o relație de patru ani.

Cererea în căsătorie a fost extrem de romantică și a venit în vacanța pe care cei doi o petrec chiar în aceste zile la Istanbul, pe malurile Bosforului. Nicoleta a spus DA pe loc! Artista radiază de fericire și nu a ratat ocazia să pună mai multe fotografii cu inelul de logodnă pe contul de Instagram. „Am zis da! Te iubesc, Alex Ursache”, a scris cântăreața pe contul ei de socializare.

S-a logodit după 4 ani de relație

Nicoleta Nucă și toboșarul Alex Ursache formează un cuplu de aproape patru ani. Cei doi s-au întâlnit la o petrecere. „Cred că acum trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”, a declarat Nicoleta Nucă, pentru Click!

Nicoleta Nucă, originară din Republica Moldova și stabilită în România, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică pop din tânăra generație. Pasionată de muzică încă de la grădiniță, Nicoleta a început să ia lecții de canto de la 9 ani, căutând mereu să studieze la cele mai bune școli din România și Italia și să-și perfecționeze tehnica vocală.