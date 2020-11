Noua colecție de pantofi a lui JLo conține mai mult adidași decât stiletto. Dar nu acesta era planul!

Pandemie a făcut ravagii asupra industriei de fashion, deoarece consumatorii evită să mai poarte ținute formale în favoarea confortului. Se pare că nici Designer Brands, una dintre cele mai de succes mărci din lume, nu a putut scăpa de această realitate.

Pe 16 martie, retailerul de pantofi DSW a lansat o nouă colecție de încălțăminte inspirată de Jennifer Lopez. Prezenta o mulțime de piese glamour, cu detalii strălucitoare, stiletto-uri cu strasuri, cu tocuri înalte, sandale cu curelușe în jurul piciorului, cu platforme și pantofi cu toc. „Aceasta a fost o colaborare substanțială”, a declarat Bill Jordan, director la Designer Brands, care deține DSW. Majoritatea magazinelor DSW aveau pe rafturi noua colecție exclusivă, iar ferestrele afișau postere în mărime naturală cu J.Lo prezentându-și pantofii. Artista, de asemenea, și-a lansat colecția pe rețelele de socializare, unde are peste 200 de milioane de urmăritori.

Designer Brands și Jennifer Lopez au lansat în luna martie o colecție exclusivă de încălțăminte care include stiletto și sandale cu toc înalt.

Dar pe 17 martie, pandemia a afectat serios soarta colecției. DSW și-a închis toate magazinele pe măsură ce numărul cazurilor de Covid-19 a crescut în Statele Unite și a anulat un eveniment de lansare planificat într-un magazin din New York, unde Jennifer Lopez intenționase să se întâlnească cu fanii și să prezinte personal colecția. Pe măsură ce oamenii au început să lucreze de acasă și nu au mai ieșit în oraș, s-au schimbat complet nevoile de îmbrăcăminte ale consumatorilor.

A fost o colaborare substanțială. Bill jordan

Femeile și-au pus deoparte ținutele de birou și pe cele de ieșit în oraș, precum și tocurile înalte și au recalibrat codul modei cu un fler mai casual. Dintr-o dată, confortul casual a devenit un must have, iar papucii de casă și adidașii au devenit elemente esențiale. „Până la sfârșitul lunii martie am recunoscut că trebuie să reinventăm colecția”, a spus Jordan. Nu este o sarcină ușoară în industria de încălțăminte.

Cizmele pentru toamnă din colecția JLO Jennifer Lopez au tocuri confortabile.

„Schimbarea direcției cu o colecție într-o perioadă atât de scurtă de timp este foarte complicată și poate fi foarte costisitoare pentru o companie care nu este bine valorificată”, a declarat Gary Chwatuk, expert în proiectarea și fabricarea încălțămintei și profesor adjunct la Fashion Institute of Tehnologie în New York. Chwatuk a spus că fabricarea de încălțăminte implică mai multe etape de producție și „multă inginerie”. „Există atât de multe componente – proiectarea și fabricarea părții superioare a unui pantof, apoi a interiorului acestuia, a tălpii”, a spus el. „Doar proiectarea și realizarea talpii, în special pentru un adidas, poate fi cea mai dificilă și cea mai costisitoare parte a procesului.”

Stiletto, înlocuit cu un adidas confortabil

Conceptul original al colaborării marca JLO a fost acela de a proiecta încălțăminte de purtat în cele trei orașe – New York, Miami și Los Angeles – unde locuiește vedeta. Pantofii trebuiau să întruchipeze stilul sexy și încrezător al artistei, pe care femeile îl puteau purta fie la muncă, fie la o întâlnire.











Ambele echipe s-au întors la faza de proiectare, în aprilie, pentru a-și reimagina o colecție pentru toamna aceasta și pentru primăvara anului 2021, care ar încorpora mai mult confort în ea.

„Jennifer a fost implicată personal”, a spus Jordan. Procesul creativ a simțit impactul pandemiei. „Pentru colecția originală ne-am văzut în persoană. Dar cu pandemia de coronavirus, toate întâlnirile noastre au fost virtuale și ar trebui să trimitem probe fizice echipei sale”, a mai spus Bill Jordan.

Jennifer Lopez poartă adidași din noua colecție de toamnă reinventată JLO pentru DSW.

Prima colecție refăcută, cu prețuri cuprinse între 60 și 150 de dolari, conține adidași, cizme confortabile cu toc gros și cizme cu talpă groasă. Colecția a ajuns în magazine la mijlocul lunii septembrie.