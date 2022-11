NU le ajungi nici cu prăjina la nas! Sunt cele mai arogante zodii

Pentru anumite persoane, este esențial să aibă ultimul cuvânt, să fie în centrul atenției, să fie consultate în orice decizie și, mai presus de toate, să-i convingă pe cei din jur că doar ele au dreptate. În oricare dintre aceste situații se poate vorbi despre aroganță.

Berbec

Face parte dintre cele mai arogante zodii întrucât are permanent nevoie de atenție și nu acceptă cu ușurință să o împartă și cu altcineva. Se întâmplă așa întrucât Berbecul este dornic să creadă că doar el are un cuvânt de spus, că știe totul și în aceste condiții tinde să ignore și alte perspective. De asemenea, când simte că deține controlul într-o situație, are tendința să le demonstreze tuturor acest lucru. Prin urmare, nu acceptă nicio observație și o să trateze „de sus” pe oricine, dovedindu-și din plin aroganța.

Taur

Principalul motiv pentru care Taurul se regăsește printre cele mai arogante zodii este încăpățânarea sa. În aceste condiții, nu recunoaște când greșește, ci încearcă să insiste asupra faptului că are dreptate. Chiar dacă îl contrazici și îi aduci argumente, continuă să-și susțină punctul de vedere. În același timp, aroganța unui Taur reiese și din faptul că nu este deloc dornic să facă un compromis. Se întâmplă așa și pentru că este rezistent la schimbare și nu acceptă să cedeze decât în situațiile în care are încredere deplină în cineva.

Gemeni

Sunt foarte sociabili și prietenoși, dorindu-și să aibă parte cât mai mult timp de compania celorlalți. Le place să stea de vorbă, să se distreze, dar tocmai în aceste contexte poate să iasă la iveală și latura lor arogantă: preferă ca lumea să vorbească despre ei și să le adreseze doar laude. În plus, Gemenii adoră să monopolizeze o conversație și să arate cât de valoroasă este compania lor.

Cât privește relația cu prietenii lor, întrucât sunt adesea egoiști, nu vor să accepte că, la un moment dat, cineva din anturajul lor vrea să își petreacă timpul și cu alte persoane. Aroganța Gemenilor se poate sesiza și din următorul fapt: nu ezită să facă glume pe seama celorlalți, fără să țină cont că îi poate răni, că îi poate jigni. Uneori pot merge prea departe și ajung să-i bârfească inclusiv pe cei la care țin.

Leu

Nu este un secret pentru nimeni că Leul caută mereu să fie în centrul atenției și admirației celor din jur. Pentru a reuși, este gata, de exemplu, să întrerupă o conversație, să vorbească prea tare pentru a acoperi pe cineva, să ia locul cuiva fără să își aștepte rândul. Ținând seama de aceste aspecte, se poate spune că este una dintre zodiile cele mai arogante.

Leii obișnuiesc să afișeze adesea o atitudine de superioritate și sunt gata să respingă compania cuiva când nu îl consideră la „nivelul lor”. De altfel, nu este exclus să ia decizia de a se izola pentru a se asigura că nu stau în preajma unei persoane care nu este suficient de bună pentru ei.

Fecioară

Este printre cele mai arogante zodii deoarece nu vrea să accepte când nu are dreptate. O asemenea atitudine a Fecioarei derivă din perfecționismul ei, din atenția pe care o acordă mereu detaliilor. În aceste condiții, îi este greu să creadă că poate greși cu ceva și insistă că numai ea știe ce este de făcut. De asemenea, obișnuiește să le impună standarde nerealiste celor din preajma ei, fără să țină seama de dorințele și de abilitățile lor. Dacă sesizează că lucrurile nu ies cum vrea, începe să critice.

Mai mult decât atât, unei Fecioare nu îi pasă de ceea ce cred ceilalți despre ea, esențiale sunt propriile opinii și o interesează cel mai mult să-și atingă obiectivele.