O mai ții minte pe Mari „cocheta” de la „Schimb de Mame”? Acum e complet transformată – dezvăluiri inedite

Ea a participat la emisiune cu câțiva ani în urmă. Rapid după apariția ei de la „Schimb de Mame”, Mari a devenit virală pe internet după ce a izbucnit în plâns dintr-un motiv uluitor: copiii familiei la care a ajuns aveau voie să bea apă!

Maria Tănase și-a păstrat și astăzi prezența cochetă pe care o avea cu ani în urmă, la „Schimb de Mame”. În prezent, ea are părul lung, brunet, iar pe rețelele de socializare postează des poze alături de familia ei. De la apariția ei pe micile ecrane, internauții au făcut o mulțime de glume pe seama atitudinii ei din timpul emisiunii, iar Mari a declarat, conform sursei, că și-a schimbat complet stilul de viață, de atunci.

Inivitată la emisiunea prezentată de Mihai Ghiță, Mari și-a spus povestea. Ea a dezvăluit tot adevărul din spatele dorinței de a nu le da copiilor apă și cât de real fost momentul difuzat la televizor.

„Acolo a fost viața reală, nu îmi e rușine să spun. Într-adevăr, la școală nu dădeam apă la fete și chiar am plâns când am citit că acei copii iau apă la școală. Știam cum e să ai un suc, indiferent cât de mic ești, tot ai bea un suc. Chiar am plâns adevărat atunci. Și acum îmi aduc aminte ce fericiți erau acei copii, chiar și cameramanii au izbucnit în plâns. A fost un moment în care nu mai puteau chiar să mai filmeze de plânsul meu.

Au văzut o mamă naturală. Erau prea exagerați cu ei, au vrut să crească într-un mediu, când sunt mari să nu știe cum să gestioneze banul. Nu prea erau jucării în casa aia. Familia de schimb m-a șters de peste tot, după ce au venit de mai multe ori la noi acasă, pentru că am început să fac live-uri pe TikTok și ei nu au vrut să mai fie cunoscuți. Îmi pare foarte rău. La oraș să te duci cu apă la școală, acolo sunt copii mai de bani gata. Să vezi un suc și tu să bei apă? Toată viața o să îmi aduc aminte”, a povestit Mari, la emisiunea „În Oglindă”.

A redevenit virgină la 49 de ani

Recent, într-o altă emisiune, Mari a dezvăluit că a redevenit virgină la vârsta de 49 de ani. Aceasta a spus și care este motivul pentru care a recurs la acest gest.

„Chiar acum am o intervenție, am și copcile netrase. Miercuri am făcut două săptămâni de când am făcut o intervenție chirurgicală. M-am făcut fată mare, sunt din nou domnișoară. Am 49 de ani, dar sunt domnișoară, sunt fată mare din nou, am copcile netrase. Începe domnul doctor să îmi tragă câte două copci, sunt foarte multe copci, că să fii domnișoară te taie foarte mult.

Real, mi-am făcut această operație pentru că începuseră rudele soțului, cunoștințe, apropiați, să bârfească. Spuneau că eu mă voi mărita, că nu voi sta cu el bolnav. Și am vrut să demonstrez tuturor că nu au dreptate, eu îmi iubesc soțul cu adevărat și de aceea m-am cusut, să fiu fată mare, să-i demonstrez că nu-mi trebuie bărbat cât timp este bolnav”, a spus Mari.

