N-ai să crezi ce s-a întâmplat în familia lui Catrinel Marlon – Menghia în Italia

Actriță și model de succes, Catrinel Marlon, sau Menghia, a devenit vedetă în Italia, unde s-a și instalat. Acolo românca noastră a și devenit mamă, anul trecut, iar zilele acestea micuța ei Caroline Leon a împlinit un anișor, pe care l-au sărbătorit așa cum se cuvine, în familie. Catrinel Marlon (34 de ani), cunoscută în România mai mult ca și Menghia, a fost ocupată zilele trecute căci fiica ei și a producătorului italian Massimiliano Di Lodovico (41 de ani) a împlinit un anisor pe 25 februarie. Cei doi îndrăgostiți au împlinit anul trecut pe 20 septembrie, 8 ani de relație și par la fel de îndrăgostiți ca și pînă acum.

Cei doi i-au pregătit fetiței lor o petrecere cu de toate, cu baloane colorate, confetti, tort și un party special inspirat din cartea și filmul “Alice în țară minunilor” cu tot felul de figurine care să îi ducă pe toți cu gândul la celebra poveste. Micuța a și suflat în lumânărica de pe tortul cu mai multe etaje, și acesta fiind inspirat din poveste, mai ales că avea o ceașcă de ceai pe ultimul blat, cel din vârf. Dar surpriza cea mai mare a fost că sora lui Catrinel, Lorena Menghia, și-a luat în serios rolul de mătușică și s-a transformat în Pălărierul cel nebun din poveste. Și-a luat haine potrivite, o perucă specială și s-a machiat fix că Johnny Depp cum era în celebrul film pentru copii. Catrinel a publicat pe rețelele de socializare fotografii de la petrecere și a scris următorul mesaj,

“Pe 25 februarie acum un an ai sosit. Nu voi uita niciodată aceea dimineață la 5.49 dimineața. Fără frică, fără anexietate. Mă grăbeam să te țin în brațe. Te-am auzit plângând și apoi am plâns în momentul în care te-au pus in brațe. La mulți ani my little goofball, mulțumesc”, a fost mesajul acesteia pe rețelele de socializare.

Și tot Catrinel i-a mulțumit și suroii ei care i-a fost alături și a ajutat-o la petrecerea micuței. Vă reamintim că anul trecut actrița a fost în România la premiera filmului “La Gomera” în care a jucat