Doliu în serialul „The Young and the Restless”! Ce vedetă a murit?

Fanii serialului “The Young and the Restless” – “Tânăr și neliniștit” sunt în doliu! Și nu numai ei căci întreaga echipă a producției de televiziune de tip soap-opera deplânge trecerea în neființă a producătoarei Lee Phillip Bell, Co-Creator ale serialelor “Tânăr și neliniștit” dar și “Bold and the Beautiful” – “Dragoste și putere” alături de soțul ei, William J. Bell care a decedat în 2005.

Femeia a murit la 91 de ani, pe 25 februarie și a lăsat în urmă sa trei copii William James Bell , Bradley Phillip Bell, și Lauralee Bell Martin (Cristine din serialul “Tânăr și neliniștit”). „Mama noastră a fost o soție iubitoare și un adevărat sprijin, mamă și bunică. Grațioasă și amabilă, a îmbogățit viața tuturor celor care o cunoșteau. Tuturor ne va lipsi enorm de mult”, au spus copiii acesteia. Producătoarea era foarte respectată în lumea serialelor gen soap-opera căci proiectele la care a lucrat se află în topuri de ani de zile iar contractul cu postul CBS a fost reanoit de la un an la altul datorită audiențelor pe care le au avut.

Producatoarea și soțul său au avut o contribuție importantă la audiențele postului. Cariera lui Bell că jurnalist a început în Chicago unde a găzduit și a produs propriul show, The Lee Phillip Show, pentru CBS TV timp de peste trei decenii. Pionier în evoluția formatului de talk-show de după-amiază, Bell a produs și a realizat numeroase documentare premiate, a intervievat șefi de stat precum președinții Gerald Ford și Ronald Regan, actori precum Judy Garland, Clint Eastwood și Jerry Lewis, muzicieni ca The Rolling Stones și The Beatles și multe alte vedete. Acum toată lumea o plânge pe cea care a făcut din serialele soap opera adevărate mina de aur.