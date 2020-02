Lady Gaga, piesă nouă după o pauză de 3 ani

Piesa se va numi Stupid Love, iar teaserele pentru acest single au început deja să apară în oraşele americane. La mai bine de o lună de când Stupid Love a scăpat pe Internet, Lady Gaga a anunțat că o va lansa oficial.

Vedeta americană a publicat pe Twitter o fotografie prin care anunță lansarea piesei. Gaga a folosit, de asemenea, hashtag-ul #LG6, indicând că Stupid Love face parte din mult așteptatul album de studio, al șaselea.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm

— Lady Gaga (@ladygaga) February 25, 2020