Ozana Barabancea a petrecut Revelionul la mănăstire, singură. De ce a făcut această alegere

Ozana Barabancea a petrecut Revelionul la o mănăstire din nordul Moldovei, în Piatra Neamț. Vedeta a mers singură.

Trei zile a petrecut acolo. În noaptea dintre ani s-a aflat în biserică, unde a asistat la slujbă. Invitată la matinalul de la Antena Stars, Ozana Barabancea a povestit: „Nici nu poate să fie numit Revelion. Trecerea dintre ani am petrecut-o la o mănăstire, trei zile și a fost foarte frumos.

Foarte puternic. M-am încărcat și mi-am luat doza de credință pentru încă trei luni. Se face slujbă și este foarte frumos. Este o mănăstire undeva în nordul Moldovei, în Piatra Neamț, ascunsă în munți. Am fost singură”, a declarat Ozana Barabancea, conform spynews.ro.

Deși a fost singură, Ozana Barabancea s-a bucurat de timpul petrecut la mănăstire, unde a avut parte și de o surpriză. Ea a primit propunerea de a cânta la mănăstire, de la părintele stareț, chiar de 1 ianuarie. Artista a acceptat propunerea și a organizat un moment artistic pentru persoanele de la mănăstire.

„Am cântat pe 1 ianuarie. M-a pus părintele stareț să cânt, nu m-am așteptat. Am cântat piesele patriotice, am cântat despre Eminescu, am cântat smerenia, piesa mea, și am mai cântat despre Ștefan cel Mare”, a mai declarat artista.

Sursa: Tabu.RO