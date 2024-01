Dorian Popa, anunţul începutului de an după ce a fost prins drogat la volan

Dorian Popa a fost prins la finalul lunii octombrie 2023, în Domnești, în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise.

Oamenii legii i-au efectuat un drugtest, iar apoi a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. În urma acestui incident, polițiștii i-au suspendat cântărețului artistului permisul de conducere.

Dorian Popa a postat un videoclip pe canalul său de YouTube în care le-a răspuns fanilor la cele mai curioase întrebări. Unul dintre ei l-a întrebat pe artist când își va primi permisul de conducere înapoi. El a recunoscut că nu e mândru de ceea ce a făcut și că acum suportă consecințele.

„Întrebarea spune așa: ‘Când o să îți primești carnetul de conducere înapoi?’. Nu știu asta. Sunt lucruri pe care autoritățile le vor decide. Eu pot spune că acum trag ponoasele greșelii pe care am făcut-o. Nu sunt mândru deloc, dar sunt conștient că este foarte important ca eu să înțeleg greșeala pe care am făcut-o și să nu o repet. Doamne ajută să vină cât mai repede! Important este acum că eu trebuie să fiu atent să muncesc cum trebuie și să îmi văd de lucrurile mele în viață, iar permisul… când va vrea Doamne Doamne să vină, va veni și el înapoi, iar când o să vină o să putem discuta și despre achiziții de mașini noi”, a mărturisit Dorian Popa.

Ce planuri are pentru 2024

Artistul a spus și cum a fost anul 2023 pentru el, dar și ce își dorește de la 2024. Mai mult, el a mărturisit că în acest an nu își va cumpăra o nouă mașină, pentru că nu o va putea conduce.

„În 2024 nu va veni o mașină nouă. Nu sunt aici să mă ascund și vreau să încep anul cu toată sinceritatea din lume. Știți foarte bine că nu am permis de conducere. De ce mi-aș cumpăra o mașină? O mașină dacă o cumperi vrei să o conduci, să te bucuri de ea. 2023 a fost un an greu și am făcut greșeli flagrante pe care mi le-am asumat și voi lupta să mă revanșez față de voi și față de Dumnezeu. Din punct de vedere financiar, 2023 a fost cel mai bun an de când exist eu pe această planetă, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată Lui Dumnezeu din tot sufletul. Sperăm ca 2024 să fie măcar la fel de bun”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

Întrebat ce planuri are pentru 2024, Dorian Popa a răspuns: „Voi achiziționa un teren de 9.000 mp, care valorează probabil undeva între 400-500 de mii de euro”, a spus Dorian Popa. Când vine vorba despre câștigurile financiare, artistul mărturisește că cei mai mulți bani i-a făcut datorită rețelelor de socializare.

Sursa: Tabu.RO