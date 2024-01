Motivul inedit pentru care Codin Maticiuc a decis să se căsătorească, fără să facă nuntă 

Codin Maticiuc a dezvăluit motivul pentru care s-a căsătorit cu Ana Pandeli, fără să facă însă și nuntă.

Cei doi au împreună două fete, iar Ana mai are un băiat dintr-o căsnicie anterioară.

Maticiuc a dezvăluit de ce s-a însurat. „A fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu, făceam procesu cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”, a povestit Maticiuc pentru viva.ro.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc a mărturisit că este dispus să facă nunta, dacă soția lui își va dori acest lucru. „Asta am zis-o mereu. Am zis-o și înainte de această mișcare administrativă pe care am făcut-o. Am zis: «Bă, dacă ea-și va dori vreodată, fac nuntă de care vrea ea. De-aia de urăsc eu cel mai mult. Cum urăsc eu cel mai mult, așa fac»”.

După mai mulți ani de relație și doi copii, Codin Maticiuc și Ana Pandeli au devenit soț și soție. Cei doi și-au dorit ca evenimentul să aibă loc departe de ochii curioșilor. „Nu vreau să facem nunta la biserică, nu îmi place. Am făcut partea civilă, o cheamă Ana Maticiuc. Când dorește ea să ne căsătorim religios, ne căsătorim!”, a declarat Codin Maticiuc, în podcastul Acasă la Măruță, potrivit Spynews.

Sursa: Tabu.RO