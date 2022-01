Personajele din „And just like that…” sunt din nou o sursă de inspirație de modă

Starurile din Sex and the City au făcut senzație pe micul ecran în spin-off-ul seriei And just like that..., difuzat de HBO Max. Și pe măsură ce doamnele trăiesc într-o lume post-pandemie, împreună cu noi provocări și noi prietenii, un lucru a rămas același: stilul iconic al grupului.

Femeile, fără Samantha, interpretată de Kim Cattrall, care trăiește o nouă viață la Londra, continuă să transforme străzile din Manhattan în propriul podium de modă cu un stil vestimentar adus la viață de designerii de costume Molly Rogers și Danny Santiago.

De la look-urile inspirate de Elizabeth Taylor ale lui Charlotte și rucsacurile și pantalonii conici ai noilor studenți ai Mirandei până la culorile îndrăznețe emblematice ale lui Carrie, fustele tutu și accesoriile superioare, personajele din Sex and the City încă ne captivează cu aspectul lor unic. Nu e de mirare că vrem să îmbrăcăm ceea ce poartă. Indiferent dacă te identifici ca Carrie, Miranda sau Charlotte, iată o selecție de piese care te vor ajuta să te îmbraci ce ale.

Carrie

Carrie, faimosul personaj al lui Sarah Jessica Parker, continuă să ne „uimească” cu un stil inovator și îndrăzneț, rămânând în același timp loial unora dintre mărcile îndrăgite ale cronicarului de sex devenit podcaster. Carrie poartă totul, de la pantaloni de trening neon combinați cu tocuri strălucitoare Aquazzura până la un pulover curcubeu îmbrăcat peste o fustă de tul, rochie de bal. Și în ciuda faptului că a prezentat o gamă largă de mărci noi, chiar și a înlocuit colierul ei „Carrie” cu unul auriu, Carrie prezintă piese de la unii dintre designerii ei preferați din toate timpurile, cum ar fi Norma Kamali, Vivienne Westwood, Oscar de la Renta. și desigur, Manolo Blahnik.

Charlotte

Nu există nimeni care emană rafinament elegant ca Charlotte York. Kristin Davis readuce la viață stilul personajului ei în spin-off-ul Sex and the City, purtând de toate, de la genți Chanel cu lanț de perle, combinate cu ansambluri ultrafeminine, cum ar fi o bluză cu flori roz într-o fustă voluminoasă Alexander McQueen. Rochie de cocktail Lelia Rose. Și, în timp ce Charlotte se știe că îmbracă ocazional rochie din tweed și imprimeuri pastelate, precum Carrie, mama lui Rose și Lily își accesorizează ținutele cu articole precum pantofii Jimmy Choo sau un clasic. Poșeta Dior.

Miranda

Stilul de avocat corporativ al Mirandei a evoluat de-a lungul anilor. În primul episod din And Just Like That… , aflăm că Miranda și-a schimbat biroul de la colț cu sala de clasă, în timp ce își preia noul rol de doctorandă la Universitatea Columbia. Și în timp ce personajul fost roșcat al Cynthiei Nixon iubește aspectul elegant al unui costum power și tocurile Manolo Blahnik, stilul de repornire șic de școală al Mirandei este un amestec de mărci contemporane populare – deoarece poartă articole precum pantalonii Vince și rochii L’agence, rochii maxi Dries Van Noten și genți de umăr Loewe.