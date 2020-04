În plină pandemie, Denisa Hodișan deschide prima școală online de modeling pentru copii

Românca Denisa Hodișan, în vârstă de 26 de ani, absolventă a Facultății de Matematică, a câștigat concursul de frumusețe Miss Planet 2019, la gala internațională Miss & Mister Planet organizată la Tbilisi, în Georgia. De câțiva ani, de când a luat fiinţă Şcoala de prinţi şi prinţese „Gift of beauty”, Denisa, alături de personal specializat, îi învaţă pe copii, pe lângă modelling, și bune maniere, comportament adecvat pentru creşterea încrederii în sine, dicţie şi multe altele. În cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale la care participă, absolvenţii pot pune în practică ce au învăţat la Şcoala de prinţi şi prinţese. Ideea unei școli de miss pentru copii i-a venit Denisei Hodisan, detinatoar, a câteva titluri de competiții internaționale, printre care Miss Balkan 2017 și 2018, Top Model of the year 2019, fotomodel profesionist, a petrecut 7 ani în străînătate. Acum 2 ani a hotărât să se întoarcă în România și să transforme experiență ei pe scenă în cursuri de dezvoltare pentru micuți.

“De mică am fost crescută să fiu o fire foarte pozitivă și optimistă și să încerc să găsesc lucrurile bune indiferent de situație. Să încerc să i învăț prin aceste cursuri online și pe copiii că indiferent de situații nu există situații rele, ci doar mai puțîn plăcute și trebuie să învățăm să ne păstrăm calmul și încrederea și întotdeauna să vedem partea bună. Pentru mine această pandemie a însemnat o redescoperire, o reinventare. Am deschis prima școală de modeling online pentru copii din lume unde învățăm copiii absolut tot ce trebuie să știe în domeniul modellingului și lucrăm la dezvoltarea personală. Ne mândrim cu performanțe foarte mari la nivel mondial. Există un studiu psihologic care a demonstrat faptul că dorința de a fi model se află ascunsă în fiecare dintre noi iar ideea mea a fost să lucrez cu copiii deoarece nu știm dacă pe viitor timpul sau pasiunea ne permite să practicăm această meserie. De aceea eu practic ajut copii să își împlinească dorința această ascunsă de la vârste fragede, să aibe performanțe, să fie pe podium în lumina reflectoarelor și să se dezvolte foarte bine. Un copil curajos care e gata să câștige admirația oamenilor care l privesc cu siguranță va fi un om de succes.

Eu pot să mă laud că am avut o copilărie perfectă din care îmi amintesc că părinții mei au fost lîngă mine, am crescut împreună, ne-am jucat împreună, am învățat ce înseamnă frumusețea de la mama mea, ea m-a învață multe. Un părinte trebuie să fie prezent în viață lui, să fie în preajma copiilor să i ajute. Noi am creeat cursurile online tocmai pentru că oferă posibilitatea părinților să-și petreacă mai mult timp cu copilul. E mult mai eficient în educarea copilului pentru a fi un adult de succes dacă ei urmăresc aceste cursuri împreună cu mămică. Cu ea poate să urmărească cursurile de dicție, să învețe pași cu mămică. Cel mai bun exemplu sunt părinții. Pentru că se pot bucură de admirația părinților”, a spus Denisa Hodisan.