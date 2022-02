Raluca Tănase, de nerecunoscut după operațiile estetice. Reacție dură după ce a fost criticată – FOTO

Fosta jumătate a trupei Bambi Raluca Tănase a trecut printr-o transformare incredibilă! Blonda este de nerecunoscut din cauza numeroaselor operații estetice.

Multe dintre postările vedetei au atras multe critici din partea fanilor din cauza înfățișării ei, care este radical diferită de felul în care s-a făcut cunoscută publicului din România.

În imaginea postată de fosta membră a trupei Bambi, se poate vedea faptul că Raluca Tănase este total schimbată și că a suferit mai multe intervenții estetice, în special la nivelul feței.

Se poate observa că artista a trecut prin mai multe operații și intervenții estetice la nivelul nasului, al pomeților, al bărbiei și al buzelor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ralucatanaseofficial (@ralucatanaseofficial)

Fanii au fost extrem de surprinși să o vadă pe fosta cântăreață într-o astfel de ipostază și nu au ezitat să îi atragă atenția că a exagerat cu modificările pe care le-a făcut la nivelul chipului.

Raluca Tănase de la Bambi a răbufnit după ce a fost criticată pe rețelele de socializare că ar fi exagerat cu intervențiile estetice. Artista a avut o reacție dură pentru cei care au comentat despre aspectul ei fizic.

„Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez așa ceva, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea! E firească transformarea mea pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat Raluca Tănase pentru Click!.