Ruby regretă amarnic intervenția de implanturi mamare. Ce decizie a luat

După ce Adelina Pestrițu și-a scos silicoanele, acum, Ruby mărturisește că regretă intervenția de implanturi mamare.

Cântăreața a avut probleme de sănătate după această intervenție.

Artista în vârstă de 34 de ani a spus, într-un interviu, acordat recent, faptul că nu a ținut cont de recomandările medicului, motiv pentru care i-a fost mai greu să se recupereze.

Printre altele, ea a precizat și faptul că nici măcar nu ar fi avut nevoie de asemenea intervenție, iar dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar mai face această alegere.

Întrebată cum se simte cu deciziile luate, legate de operațiile estetice făcute, printre care rinoplastie și implanturi mamare, Ruby a răspuns:

„Mai am momente de rătăcire și apoi îmi amintesc că nu este necesar și că, dacă vreau să îmbunătățesc ceva, pot face asta cu succes prin sport. De aceea m-am și apucat. Operația de rinoplastie m-a făcut să mă accept pe mine, să mă iubesc mai mult și a fost o alegere bună, pe când faptul că am apelat la implanturile mamare mi-a dat un pic de furcă. M-am chinuit niște ani, am ascuns asta de toată lumea. Da, dacă aș putea da asta înapoi, aș face-o într-o secundă.

M-am confruntat cu probleme și pentru că nu am ținut neapărat cont de recomandările medicului. A doua zi după operație am fost, la -16 grade, în piața din Iași, la concert. Au fost și greșelile mele în mare parte, dar nu era cazul nici să fac operația.

S-au prelungit problemele pe termen lung, pentru că aveam un implant care s-a răsucit și arăta destul de ciudat. M-am obișnuit cu asta, pentru că au fost vreo 7 ani în care am ținut ascunsă treaba asta. Mi-a fost teamă să mai fac ceva, nu am vrut să mai creez o problemă. După șapte ani, la recomandarea unei prietene, care mi-a arătat sânii ei și mi s-au părut cei mai frumoși sâni pe care i-am văzut în viața mea, am întâlnit-o pe doamna doctor.

Am reușit să prind încredere că pot rezolva problema aceasta, am văzut și alte cazuri, mai nefericite decât al meu, și am zis că nu e așa grav, precum era în capul meu. Acum sunt bine, sunt bucuroasă, nu mai am probleme”, a spus Ruby, potrivit Viva.ro.

Sursa: Tabu.RO