Cum arată și cu ce se ocupă acum Nadine, după ce a renunțat la televiziune

Nadine se pregătește să dea în această vară examenul de Bacalaureat, la vârsta de 44 de ani. Frumoasa mulatră s-a retras din lumina reflectoarelor, ca să se dedice vieții de familie, dar și studiului.

În mai 2020, Nadine își anunța revenirea pe micul ecran, într-o producție deja cunoscută. Dar din cauza pandemiei, producția a fost difuzată prin Zoom. Momentul ei de revenire era la patru ani de la ultima apariție pe micul ecran. Se pare că nu a avut audiența scontată, așa că de ceva vreme, emisiunea vedetei a dispărut din grila de programe.

De când a părăsit televiziunea, Nadine s-a orientat către alte pasiuni pe care le are. De exemplu, scrie foarte mult pe blog. Vedeta vrea să obțină și diploma de Bac, motiv pentru care învață alături de fiul ei în vârstă de 11 ani. „Eu învăț pentru BAC și el își face lecțiile lângă mine. În fiecare zi venim cu caietele aici. Eu învăț la ale mele și el învață la ale lui”, a mărturisit Nadine într-o emisiune tv.

Consideră că decizia de a renunța la televiziune a fost una dintre cele mai bune pe care le-a luat. Nadine a împlinit 44 de ani și a vorbit într-un interviu despre cum se simte la această vârstă.









„Sunt onorată că m-ați invitat astăzi alături de voi și vă mulțumesc pentru urări. E minunat să ai 44 de ani. Sunt recunoscătoare că am vârsta asta și îmi place să număr ani prin care am trecut pentru că nu e ușor să trecem prin viață.”, a declarat Nadine.

Nadine a împlinit 44 de ani de Dragobete

Mulatra se simte foarte bine în pielea ei și nu o mai interesează părerile celor din jur. „M-am îndepărtat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am început în profesia asta – să fiu sexy, să nu cumva să trec și să nu mă observi, să nu cumva să nu-ți placă de mine – și am ajuns în direcția opusă, în care sunt extrem de relaxată cu cele 85 de kilograme ale mele”, a mai spus Nadine.