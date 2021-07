Săptămâna Modei Haute Couture toamnă/iarnă 2021/2022 de la Paris – Colecții de top

Și a fost și Săptămâna Modei Haute Couture Toamnă/Iarnă 21/22 la Paris. Dacă anul acesta, săptămânile modei au fost afectate de pandemie, sezonul haute couture toamnă/iarnă 21/22 sărbătorește revenirea spectacolelor fizice.

Chanel, Dior, Schiaparelli și Givenchy and the list goes on. Colecțiile de top pot fi enumerate la nesfârșit așa că am făcut un rezumat scurt cu ce a fost pe podium și ce s-a purtat în prezentări.

În timp ce industria modei a suferit întreruperi semnificative în timpul pandemiei, haute couture-ul a rămas pe picioare și continuă să ofere noi momente senzaționale. Calendarul toamnă-iarnă 2021-2022, care a avut loc la Paris între 5 și 8 iulie, reunește atât marile nume obișnuite ale modei, dar și noi talente, lărgind astfel spectrul celui mai vechi și mai prestigios eveniment de modă.

Istoria haute couture

Imediat după război, în 1945, cele mai renumite case – printre care Chanel, Christian Dior, Schiaparelli și Givenchy – au fost invitate de Chambre Syndicales să prezinte colecții de haute couture. Misiunea membrilor a fost de a crea piese unice, respectând un set întreg de reguli specifice, inclusiv excelența creativă, detalii și un număr minim de ore petrecute la crearea ținutelor pentru a fi eligibile pentru includerea în calendarul oficial al evenimentului. De la prima ediție, Haute Couture Week a marcat istoria modei cu piese rafinate și prezentări obsedante.

Prezentările de modă haute couture toamnă/iarnă 2021/2022

Chanel











În centrul Palais Galliera, casa a oferit un moment de poezie și delicatețe în timpul prezentării colecției couture toamnă-iarnă 2021-2022. La începutul celor 37 de figuri care au compus colecția, Virginie Viard a teleportat modele în centrul picturilor impresioniste din secolul al XIX- lea. Există multe referințe artistice. Paltoanele din tweed atemporale sunt stropite cu pete de vopsea, fustele sunt pline cu flori sau pene brodate, iar rochiile sunt inspirate de grădini bucolice sau sunt sublimate cu arcuri negre, ca eroinele picturilor din Berthe Morisot. Actrița Margaret Qualley a închis acest spectacol într-o sobră, dar elegantă rochie de mireasa completată de un voal cu paiete si o fundă roz în păr. Din punct de vedere cromatic, există culori optimiste și vesele.

Dior











Întotdeauna dorind să evidențieze cunoștințele artizanale, Maria Grazia Chiuri, directorul artistic al Dior, s-a concentrat pe tehnicile de brodare pentru această colecție couture toamnă-iarnă 2021-2022 prezentată la Muzeul Rodin din Paris. Broderia este disponibilă din orice unghi. În timp ce se baza pe rădăcinile casei pariziene, designerul italian a reproiectat piese iconice Dior, cum ar fi costumul Bar într-un spirit hotărât retro, cu o paletă de culori neutre, fără a fi vreodată austeră, amestecându-se cu imprimeul iconic și rochii vaporoase cu drapaje elegante, semnătura casei. Punctul culminant al spectacolului? Rochia de mireasă, verde, ușor transparentă și acoperită cu broderii care amintesc de natură.

Fendi

Inspirația lui Kim Jones pentru această a doua colecție haute couture Fendi? Fascinația sa pentru Roma și, mai ales, pentru viziunea orașului italian prin camera directorului Pier Paolo Pasolini. În dorința de a conecta trecutul și prezentul, făcând ecou bogatei istorii a Romei, Fendi a dezvăluit, printr-un film regizat de Luca Guadagnino („Call me by your name”), o serie de creații delicate și poetice. Având ca fundal arhitectura Romei antice, rochiile drapate inspirate de coloane de marmură răspund minidrelor imaculate și seturilor complet brodate cu paiete. Siluete cu detalii minuțioase ale căror referințe la Antichitate sunt numeroase și readaptate într-un context contemporan. O colecție evidențiată de o distribuție de 5 stele formată, printre altele, din Mariacarla Boscono, Amber Valletta și Lily Grace Moss.











Balenciaga

Trecuseră 52 de ani de când Balenciaga prezentase o colecție de modă haute couture. Această întoarcere la haute couture, Demna Gvasalia, directorul artistic al casei de lux, a dorit-o ancorată în realitate, ca răspuns la provocările societale de astăzi. Scuturând codurile de haute couture, parada, mixtă, a prezentat siluete fără gen – majoritatea fețelor modelelor erau acoperite – inclusiv rochia de mireasă tradițională era ascunsă sub un voal gros. Radiante de simplitate, aspectul acestei colecții, în esență monocrom, se caracterizează prin statura lor arhitecturală, semnătura esteticii lui Cristóbal Balenciaga, cu o croială supradimensionată și rochii de seară inspirate din anii 50. Punctul culminant? O rochie trompe l’oeil, brodată pe bust cu flori delicate. Demna Gvasalia a reușit să combine cunoștințele și istoria casei de modă într-o epocă hotărâtă contemporană.











Jean Paul Gaultier

De când s-a retras din modă, Jean Paul Gaultier a adus o nouă dimensiune mărcii sale omonime, invitând designerii să creeze o colecție de modă în imaginea lor. Pentru această primă serie, Chitose Abe, fondatorul popularului brand japonez Sacai, a fost în centrul atenției. Pentru Jean Paul Gaultier, designerul s-a distrat amestecând universul propriei sale etichete cu codurile casei de modă franceze. Jocul materialelor, siluetele ample, formele hiper-structurate și experimentale ale uneia întâlnesc piesele iconice ale celeilalte, cu vedere la lenjerie și corsete, salopetă – uniforma celui supranumit „copilul teribil” al modei – și garderoba marină. O colecție ireverențioasă, cu un spirit punk, care oferă un loc primordial imprimeurilor, tatuate pe piele, dar și denimului, un material casual reinventat într-un spirit de lux pur.











Schiaparelli

De la culoare, bucurie și piese care se joacă cu volume structurate: colecția haute couture Schiaparelli primăvară-vară 2022 de Daniel Roseberry aduce un omagiu „romantismului, excesului și viselor”, dar și ADN-ului foarte particular al casei de modă. Amestec de „un pic de Manet, un pic de Lacroix, un pic din anii 1980, un pic din anii 1880, un pic de matador, un pic de extraterestru, un pic de Ingres, un pic de strălucire, o mulțime de culori”, în cuvintele directorului artistic, această colecție este fidelă pieselor iconice semnate de Elsa Schiaparelli. Daniel Roseberry conferă mândrie jachetelor Matador, revizuite cu detalii baroce, precum și roz șocant și trompe-l’oeil. Mențiune specială pentru bijuteriile aurii, uneori îndrăznețe, alteori supradimensionate, care completează această colecție.











Armani Private

Ca fundal al acestei prezentări de modă, organza lucioasă din mătase a fost prezentă pe majoritatea aspectelor Armani Privé, de unde și-a tras colecția numele – Shine. În pantaloni, rochie sau bluză, această țesătură lucrată într-un mod special pentru a obține acest efect sclipitor este disponibilă pe o multitudine de piese care sunt caracterizat de un singur cuvânt: fluiditate. Aceasta este sporită de o paletă de culori pastelate, de la roz moale la verde migdale, inclusiv bej pudră, care conferă ținutelor un aspect magic.











Giambattista Valli

Giambattista Valli a dezvăluit noua sa colecție de modă între zidurile sediului Partidului Comunist Chinez. În urma stilului său inimitabil, designerul italian a dezvăluit o panoplie de rochii într-un potop de culori proaspete precum roz bombon, verde fistic sau albastru turcoaz, evidențiate de arhitectura sobră a locului. Un univers care se transmite prin diferite siluete întunecate, cu trene dramatice și voluminoase.











Iris van Herpen











Fidelă stilului său extrem de arhitectural, Iris van Herpen a prezentat o colecție digitală formată din siluete 3D evanescente și structurate și rochii fluide cu decupaje laterale. Colecția sărbătorește planeta noastră și vastitatea spațiului, o știință care a fascinat designerul olandez de la vârsta de 15 ani. O colecție care evocă ușurința și grația mișcării la fel de mult ca puterea acestor armuri contemporane, la jumătatea distanței dintre experimentare și poezie într-un joc subtil de culori degradate.

Azzaro

Pentru această colecție haute couture, Olivier Theyskens, director artistic Azzaro din 2020, își imaginează un dulap mixt care trebuie purtat toată noaptea, plin de îndrăzneală și rafinament. Siluetele brodate în întregime cu paiete luminoase se asortează cu smochinguri cu proporții asertive și rochii sculpturale, pe care sunt create pe corpurile modelelor, cu tăieturi senzuale, dezvăluind un decolteu adânc, precum și un umăr sau un picior gol. Un amestec inteligent de sobrietate și fantezie contrabalansat de o paletă cromatică alb-negru punctată cu accente de argint orbitoare.







Ronald van der Kemp

Dacă reciclarea este o parte integrantă a ADN-ului lui Ronald van der Kemp, această nouă colecție nu face excepție de la regulă. A fost gândită și pregătită în întregime din materiale reciclate: resturi de țesături din sezoanele anterioare, țesături de epocă. O abordare care face parte dintr-o dorință de a produce modă haute couture care nu ignoră impasul prin care trecem în prezent. Rezultatul îl reprezintă siluetele care sunt sublimate cu motive vegetale, indiferent dacă sunt plantații de flori complet brodate, frunze 3D sau imprimeuri jacquard baroce. Într-un spirit de femme fatale, colecția este completată cu rochii cu aură magnetică, punctate de trene și umeri voluminoși.