Iulia Vântur, despre despărțirea de Salman Khan

Iulia Vântur trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste cu actorul de la Bollywood Salman Khan. De-a lungul timpului, vedeta și celebrul actor au fost subiect de discuție pentru ziarele din România. Nu de puține ori au existat zvonuri cu privire la despărțire, iar Iulia a vorbit recent despre acestea.

Se știe că este extrem de discretă când vine vorba despre viața personală, însă a decis să facă lumină asupra acestor comentarii. Fosta prezentatoare se află în România de două luni și are agenda plină, însă este așteptată în India, pentru că are multe proiecte în derulare.

Faptul că are deja două luni de când e în țară, i-a făcut pe unii să creadă că fosta prezentatoare și actorul indian s-au despărțit, după ce a fost surprinsă singură la un restaurant din Capitală.

„Mie îmi place să petrec timp cu mine. Să mergi la restaurant singur, fără să te simți jenat, este o dovadă că ești foarte bine cu tine. Mie îmi place să stau la o cafea singură, din când în când. (…) Chiar mai am lucruri de rezolvat și e așa de bine acasă! De data asta am văzut oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Mereu veneam pe fugă. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, a declarat Iulia Vântur la Vorbeşte lumea.

India a ajutat-o să se dezvolte emoțional

Iulia Vântur şi-a deschis sufletul şi a vorbit pentru prima dată despre viaţa în India, despre cât de greu i-a fost să se adapteze obiceiurilor de acolo şi despre cum a ajutat-o această experienţă să se dezvolte emoţional.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mă am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație”, spune actriţa.