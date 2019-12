Prima femeie care învinge un bărbat la Campionatul Mondial de Darts (jocul cu săgeți pentru bărbați)

Sherrock a obținut Victoria în fața lui Ted Evetts la evenimentul Professional Darts Corporation (PDC) de la Alexandra Palace din Londra, lăsând gură cască publicul. „Nu-mi vine să cred că am scris istorie.”, a declarat Fallon Sherrock după meci.

Campionatul Mondial de Darts pentru bărbați PDC (sugerează și titlul) are 96 de jucători în fiecare an și există doar două locuri pentru femei. „Avem nevoie doar de mai multe oportunități pentru a dovedi că putem”, a spus ea despre decizia de a permite și femeilor să concureze. Sherrock a spus că nu-și amintește mare lucru despre meci, dar „s-a bucurat de fiecare minut din acesta”.

I’m buzzing !!!!!!! can’t believe I’ve made history tonight … done it for the girls that was amazing! pic.twitter.com/LfDeqGYUzE

Tânăra de 25 de ani a devenit una dintre jucătoarele de top din lume, iar popularitatea ei continuă să crească, notează CNN.

Sherrock a devenit a cincea femeie care a concurat la campionatele mondiale, iar a patra de când s-au schimbat regulile privind calificarea femeilor, în 2019.

