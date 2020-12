Chanel x Camille Charrière, un fashion video devenit viral pe Instagram

Camille Charrière, una dintre cele mai cunoscute fashionista din Franța, cu peste un milion de urmăritori pe contul de Instagram, tocmai a lansat un fashion video pentru casa de modă Chanel. Clipul de doar 18 secunde a devenit instant viral, acumulând, în mai puțin de o oră, peste 20 000 de vizualizări, aproape 5 000 de like-uri și zeci de comentarii.

Trei români la Paris

Videoclipul a fost realizat de o echipă de tineri artiști români printre care întâmplarea a făcut să mă număr. Dacă o să vizionați clipul postat în această seară de Camille Charrière pe contul ei de Instagram, filmat și montat de regizoarea Ioana Petresco, cu o coloană sonoră creată de Adrian Piciorea, o să auziți, din când în când, o voce care spune câteva cuvinte în franceză.

E vocea lui Camille? Nu chiar. E a mea. Cum am ajuns să fac un voice-over pentru o campanie Camille Charrière x Chanel? Din pură întâmplare.

Camille Charrière x Chanel

Unde

Într-o seară caldă de toamnă, m-am întâlnit cu Adrian în localul unde ne place nouă să stăm la povești până spre dimineață (Modelier), însă dată fiind situația actuală, a trebuit să părăsim barul cu mult înainte de miezul nopții.

Am hotărât să mergem la el. (Cred că mai mult eu, dar bine am făcut.) Așa am ajuns să beau un ceai de mușetel în timp ce Adrian lucra foarte concentrat la coloana sonoră a unui nou clip.

Cum

Era o miză mare la mijloc. După ce realizase sound design-ul pentru fashion video-ul brand-ului Helen Marlen și clipul aniversar al influencer-ului parizian Damon Dominique, aceasta ar fi fost a treia colaborare cu tânăra și foarte talentata regizoare Ioana Petresco.

Nu era vorba de orice clip, ci de un scurt video pentru Camille Charrière și Chanel. Era vizibil emoționat și îi era greu să construiască o muzică potrivită pentru cadrele foarte atent decupate de Ioana. Din când în când, îmi dădeam cu părerea și îi sugeram ce să mai schimbe. Într-un final, relativ mulțumit de creația sa, îi trimite Ioanei o primă versiune.

La câteva minute după, Ioana îl sună. Mă uit la Adrian și pe fața lui nu se citește prea mult entuziasm. Ioana îi spune că ceva lipsește, îl roagă să refacă muzica și să adauge, eventual, o voce. Îi oferă, ca model de inspirație, un video creat de cei de la Chanel.

Când

Adrian, nesigur de ideea cu vocea, o întreabă de unde ar putea face rost de cineva pe care să-l poată înregistra într-un timp atât de scurt. Ea îi propune să-și înregistreze propria voce. Adrian e și mai neîncrezător.



Aici intervin eu. Cu gesturi exagerate, demne de o pantomimă cel puțin ridicolă, încerc să-i sugerez că-mi poate înregistra vocea chiar mie. Ce alt vorbitor de limbă franceză mai ai prin preajmă la ora 1 noaptea?

Continui să vorbesc în limbajul semnelor pentru încă o vreme. Când se prinde, ochii încep să-i sclipească de fericire. Îi promite Ioanei că revine cu un material în mai puțin de o oră.

De ce nu Juliette Gréco?

Închide telefonul și ne punem pe treabă. Un scurt brainstorming înainte. Am hotărât că-mi înregistrează vocea vorbind ceva în franceză, dar ce? După câteva căutări eșuate pe internet, îmi amintesc de Juliette Gréco.

Tocmai scrisesem un articol despre marile sale iubiri, printre care și relația interzisă cu Miles Davis, pe care n-am apucat să-l public niciodată.



Citam acolo câteva versuri dintr-o melodie cântată de celebra artistă, Je suis comme je suis (Sunt ceea ce sunt). Aleg propozițiile cele mai sugestive în context și îi dăm bătaie cu înregistratul. Nu pot să nu recunosc că am tras câteva duble din pricina emoțiilor.

Juliette Gréco

Final aproape fericit

Adrian adaugă vocea peste muzică și ne uităm cu vădită curiozitate la rezultat. Suntem încântați, iar răspunsul Ioanei nu întârzie să apară: îi place la nebunie și vrea să afle a cui e totuși vocea.

Așa am ajuns să facem cunoștință eu și Ioana, căreia îi mulțumesc pentru această șansă. Camille nu a fost din prima fermecată de isprava noastră, dar după o revizuire a montajului, și-a dat acordul.

Prin urmare, câteva săptămâni mai târziu de la această întâmplare fericită, pe 3 decembrie 2020, Camille Charrière postează creația noastră născută jumătate din hazard, jumătate cu bună știință, iar noi nu contenim să ne bucurăm de mica noastră mare realizare.

Războaiele lui Coco Chanel

În ce mă privește, sunt o mare fană atât a istoriei casei Chanel (apropo de asta, pe ArteTv găsiți un documentar extraordinar despre Coco Chanel și cum a luat ființă celebrul brand din Rue Cambon), cât și al lui Karl Lagerfeld, creatorul de modă care s-a ocupat de colecțiile Chanel din 1983 și până la decesul său, survenit în 2019.

Astăzi mi s-au mai împlinit două dorințe. Pe de o parte, mi-am găsit curajul și contextul potrivit de a scrie un articol la persoana întâi, iar pe de altă parte, am ajuns din nou mai aproape de oamenii creativi pe care îi admir.









Noua colecție Métiers d’Art

Acestea fiind zise, vă recomand să vizionați prezentarea de modă Chanel lansată astăzi pe site-ul lor oficial, cu ocazia celebrării meseriilor artistice din industria fashion, o tradiție a casei veche de 18 ani. Anul acesta, show-ul Métiers d’art a avut loc la Château de Chenonceau, situat pe Valea Loarei și cunoscut și sub numele de „Castelul doamnelor”.