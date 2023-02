Smiley și Gina Pistol, părinți pentru a doua oară! Cântărețul a făcut dezvăluiri emoționante

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu solid de mai bine de șapte ani, iar în urmă cu aproape doi ani au devenit părinții micuței Josephine. Împreună, Gina Pistol și Smiley au colaborat pe mai multe proiecte, cum ar fi emisiuni TV și concerte, și sunt considerați ca fiind doi dintre cei mai populari și influenți artiști din România. Iată că după ani de zile cei doi s-au regăsit și formează o pereche minunată!

Smiley radiază de când a venit pe lume micuța Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol. Cântărețul și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre planurile lui de viitor ca tătic mai ales că-și dorește un al doilea copil alături de partenera sa de viață cu care se va și căsători:

Artistul recunoaște că s-a schimbat foarte mult de când a devenit tătic.

„Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu totul altfel, simt cu totul altfel, parcă totul are un sens. Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea.”

Smileu recunoaște că-și mai dorește un copil. „Noi suntem bucuroși acum că am primit-o pe Josephine. Ne simțim binecuvântați și, dacă mai meritam încă unul, cu siguranță îl vom primi cu toată dragostea.”

În ciuda înfloritoarei relații dintre ei, cei doi nu au oficializat relația, motiv pentru care în curând își vor organiza nunta. Gina Pistol a vorbit public despre planurile lor de viitor, dar recunoaște că timpul nu prea le este aliat. Aceasta susține că nu s-a gândit încă la detalii, data sau rochia de mireasă, însă au în plan organizarea nunții:

„Da, plănuim să facem și nunta. Nu știu cum va arăta rochia de mireasă, nu știu însă când că nu știu cum vom face cu timpul, deja Andrei a intrat în pâine, eu nici nu știu când a trecut luna ianuarie, că uite că s-a dus și luna ianuarie și n-am înțeles nimic din ea”, a spus Gina Pistol, pentru Spynews.