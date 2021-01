Spectacole online | London International Mime Festival

Cel mai longeviv festival internațional de teatru din Londra va avea parte, în acest an, de o ediție specială, desfășurată exclusiv în mediul virtual.

În perioada 18 – 31 ianuarie, pe canalul de Youtube MimeLondon, pasionații de teatru fizic și circ contemporan vor descoperi zeci de spectacole din videoteca London International Mime Festival și, totodată, vor putea urmări discuții captivante între importanți creatori de teatru din întreaga lume. Accesul la spectacole și conversații este gratuit.

Din experiență personală

Pentru mine, London International Mime Festival este una dintre puținele descoperiri extraordinare datorate acelui algoritm de sortare a reclamelor folosit de mai toate rețelele de socializare și care i-a înspăimântat pe toți cei ce au vizionat documentarul The Social Dilemma de pe Netflix.

În octombrie 2019, eram la Sfântu Gheorghe, la festivalul D-butan-T, împreună cu câțiva coregrafi și actori care mi-au devenit, între timp, prieteni. Într-una dintre acele seri răcoroase de festival, am pălăvrăgit ore în șir cu Tavi despre teatrul fizic și teatrul de păpuși, circ și dans contemporan, clovnerie și tot ce face ca un spectacol să aibă mai puține vorbe și mai multă acțiune.

A fost una dintre cele mai pasionante discuții despre teatru pe care le-am avut în acel an și în urma căreia am plecat visând să descopăr un festival dedicat artei mișcării, o artă atât de venerată de mulți creatori ai secolului trecut.

Ziua următoare, în timp ce luam micul dejun la Arcuș, am deschis Facebook-ul pentru o verificare de rutină. Prima reclamă care mi-a apărut în News Feed a fost la London International Mime Festival 2020.







Odată revenită la București, nu numai că mi-am cumpărat bilete la cel puțin jumătate dintre spectacolele din ianuarie 2020, care urmau să se joace pe diferite scene londoneze, de la Barbican și până la Jacksons Lane, ci m-am și înscris la două workshopuri care aveau să-mi reconfirme fascinația mea pentru teatrul fizic: unul cu profesorii de la Școala Internațională de Teatru Jacques Lecoq, altul despre devised theatre cu David Glass, fost discipol al lui Lecoq.

Întreaga experiență London International Mime Festival a fost o imensă bucurie. Am cutreierat Londra în lung și în lat timp de vreo trei săptămâni, într-un periplu cultural din care buna dispoziție și râsul erau nelipsite. Am descoperit companii de teatru incredibil de creative precum grupul belgian Kiss & Cry Collective și am pătruns din nou în universul suprarealist al companiei Peeping Tom.

Înainte de LIMF, trăisem deja experiența marilor festivaluri de teatru de la Edinburgh și Avignon, care au, desigur, o atmosferă aparte datorată, în special, anvergurii uriașe și a desfășurărilor de forțe care transformă aceste orașe, preț de câteva săptămâni văratice, într-o adevărată lume de carnaval.

Cu toate acestea, selecția de spectacole, ateliere și conversații din London International Mime Festival rămâne mai aproape de gustul meu și este, cu siguranță, festivalul pe care l-aș recomanda absolut oricărei persoane, indiferent de vârstă sau nivel de cunoaștere a fenomenului teatral internațional.

LIMF este un eveniment organizat anual în inima Londrei încă din 1977. Directorii săi actuali, Joseph Seeling (care este, alături de Nola Rae, co-fondatorul festivalului) și Helen Lannaghan (pe care am avut șansa să o cunosc anul trecut) sunt câștigătorii Premiului de Excelență oferit de reputatul Institut Internațional de Teatru.

În fiecare an, LIMF este o celebrare a diversității inepuizabile de forme de teatru. De la live art, circ contemporan, object theatre și până la spectacole de clovnerie, teatru fizic și vizual, LIMF rămâne un reper esențial pe harta culturală a lumii, care adună laolaltă artiști plini de curaj și fantezie de pe toate meridianele.

Este genul de eveniment care promovează, deopotrivă, viziunile experimentale ale creatorilor emergenți și performanțele unor companii de mare tradiție. În pofida faptului că ediția din 2021 nu a putut fi organizată ca în anii trecuți și că LIMF se numără printre acele festivaluri de teatru obligate să se desfășoare în mediul online, cred că, în acest an, London Mime Festival are ocazia, grație internetului, să-și atragă și fidelizeze un nou public.

Recomandări

Nu o să vă vorbesc prea mult despre programul ediției, fiindcă el este disponibil pe site-ul evenimentului, ci o să vă recomand să nu ratați întâlnirea cu spectacole ca Mother, Father sau 32 rue Vandenraden ale companiei Peeping Tom, Sans Objet de la Compagnie 111, în regia și scenografia lui Aurélien Bory, scurtmetrajul Vertigo de Kristin și Davy McGuire, The Art of Laughter de Jos Houben (disponibil doar mâine în baza unei parole de acces) și conversația din această seară (de la ora 21) dintre Jos Houben și Andrew Dawson.