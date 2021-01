Câți bani face Dorian Popa din YouTube

Multă lumea se întreabă câţi bani câştigă Dorian Popa din YouTube. Deși se declară un om de showbiz, artistul recunoaște că face mai mulți fani cu ajutorul platformelor de socializare.

Dorian Popa a răspuns la întrebarea „Câți bani poți să faci dintr-un cont de YouTube de 2 milioane de abonați?”. Vei rămâne uimit să afli ce a spus.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Recent, el a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că-și schimbă numele din buletin. Decizia a apărut și în Monitorul Oficial. Mai exact, Dorian Popa vrea să mai adauge în cartea de indentitate și numele melodiei care l-a făcut celebru: ”Hâtz”.

„Popa Dorian Laurențiu, cu domiciliul în (…) județul Ilfov, născut la data de 7 august 1988, (…) solicită schimbarea prenumelui numelui său din Dorian-Laurențiu în acela Dorian-Hâtz, spre a se numi Popa Dorian-Hâtz”, potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial.