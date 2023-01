Teo Trandafir, afectată de scumpiri. La ce a renunțat ca să facă economii

Teo Trandafir se numără şi ea printre românii afectaţi de creșterea prețurilor, chiar dacă nu se poate plânge că are un salariu mic.

Mai mult, vedeta a fost nevoită chiar să renunţe la unul din obieceiurile sale pentru a face economii.

Astfel, vedeta a renunțat la mersul frecvent la mall, pe care acum îl vizitează doar când are, în mod special, nevoie de ceva.

„Le-am resimțit ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșele pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat Teo Trandafir pentru Unica.

Altfel, Teo Trandafir ar fi tentată să se apuce de o afacere. „Aș investi într-o afacere cu pantofi, pentru că întotdeauna oamenii vor avea nevoie de încălțăminte. Și nu este un secret că îmi și plac pantofii”, a spus Teo Trandafir.