Theo Rose, la cuțite cu Irina Rimes. De la ce a pornit conflictul dintre cele două vedete

Theo Rose și Irina Rimes au avut un schimb de replici mai înțepător, în cadrul show-ului “Vocea României”.

Recent, Theo Rose și Irina Rimes s-au luptat pentru a impresiona o concurentă a cărei voce le-a cucerit pe ambele. Andreea Maria, o tânără din Oradea cu o voce spectaculoasă, a impresionat-o pe Theo Rose. Comentariul artistei i-a enervat pe ceilalți jurați.

„Vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale. Îmi place că, în sfârșit, găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normală, știi ce vreau să zic? Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici”, a spus Theo Rose.

„Nu înțeleg ce înseamnă lumea ta”, a intervenit Smiley.

„Zici că ai fost în lagăr până acum… și că ți-au dat drumul acum”, a spus și Tudor Chirilă.

„Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie? N-am înțeles…”, a zis Irina Rimes.

„Nu. Asta ai înțeles tu din lumea mea?! Mă atacă acum, pentru că cu asta o să mă atace… că n-avem ce să facem. Asta e crucea noastră!”, a continuat Theo Rose.

După ce Andreea Maria a ales să meargă în echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu, dialogul aprins dintre cele două artiste a continuat.

Irina Rimes a avut o primă reacție după ce a fost atacată verbal într-un mod foarte dur pe internet.

„De obicei ignor, dar de data asta e foarte greu să ignor toate mesajele de „moldoveancă, scârbă, proastă, du-te la tine acasă, marș, fă, ia mâinile de pe valorile noastre”. Tot felul de cuvinte pe care le-am aflat astăzi, eu nici nu știam că există. Moldoveancă de fiecare dată, ce cauți tu în țara noastră? Du-te și fă tu muzică elevată la tine. A asocia pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire”, a spus Irina Rimes pe internet.

Irina Rimes a dezvăluit că mereu a avut o părere bună despre Theo Rose și că i-a spus chiar și ei că are una dintre cele mai bune voci pe care le-a auzit.

„Eu tot timpul am avut o părere foarte bună despre Theo Rose. Tot timpul am spus în dreapta și în stânga că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată și că poate să cânte orice. Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună? Am spus asta și public, i-am spus-o și ei, ea știe lucrul ăsta. Noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce trebuie să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil. Și aici nu sunt eu de vină, ci opinia colectivă. Greșeala vine tot de la voi. Dacă voi vă simțiți jigniți sau puși într-un anumit pătrat, e problema voastră. Eu nu am nicio problemă nici cu lăutăria, nici cu manelele”, a continuat artista.

Sursa: Tabu.RO