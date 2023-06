Theo Rose a născut. Primele imagini cu băiețelul ei FOTO

Theo Rose a născut! Ea și iubitul ei, Anghel Damian, au devenit miercuri, 14 iunie 2023, părinții unui băiețel pe nume Sasha Ioan.

Artista a născut la o clinică privată din București, în jur de ora 9.00. Theo Rose și-a exprimat fericirea de a-și ține fiul în brațe și a promis că va reveni în mediul online cu mai multe detalii despre naștere.

„E aici! Îl țin în brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută”, a scris artista.

Și s-a ținut de cuvânt. Sasha cântărește 3.800 g și măsoară 54 cm. Cu câteva minute în urmă, Theo a publicat primele imagini cu bebelușul ei. În prima fotografie, aceasta apare cu micuțul Sasha dormind pe pieptul ei. În a doua fotografie este surprins tatăl băiețelului, regizorul Anghel Damian, privindu-și fiul, vizibil emoționat, și probabil cu lacrimi în ochi.

Cu această ocazie, Theo Rose a oferit detalii despre naștere. Micuțul Sasha a fost adus pe lume în urma unei operații de cezariană. Anterior, Theo Rose declarase că și-ar dori să nască natural, doar că îi este teamă că nu se va putea acest lucru din cauza unor complicații. Artista a spus că bebelușul este mare și că avea cordonul în jurul gâtului.

„Multumesc tuturor pentru ganduri si mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat si pe noi sa vedem cati oameni ne sunt alaturi! Pe scurt, desi va urma si mai pe larg cand ne linistim si adaptam mai bine, a fost o nastere ok, deloc mai cu moț decat alte nasteri. A fost o nastere prin cezariana in cele din urma, desi am fost mai ingrozita de operatie decat de nasterea naturala, am avut incredere in dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranta si liniste pe tot parcursul sarcinii si a avut dreptate. A fost o operatie pe care am parcurs-o linistit, fara panica sau frica si le multumesc tuturor doamnelor asistente si doamnelor dr. care au luat parte la nasterea noastra.

Pana si refacerea se intampla frumos, cu foarte putina durere momentan. Sasha a reusit din prima sa manance de la san, a stiut ce are de facut. E frumusel tare, zdravan, 3 800g si 54 cm. Dumnezeu stie cum a stat bietul copil in garsoniera confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar ii multumim ca ne-a ascultat rugaciunile si e sanatos. In sfarsit am inteles si noi cum se simte bucuria asta de parinti. Va multumesc pentru tot ce ati impartasit cu mine in timpul sarcinii. M-ati ajutat sa inteleg ca ce traiesc si gandesc e cat se poate de normal.

Despre Anghel vreau sa spun doar ca e o mare binecuvantare in viata mea iar Sasha e foarte norocos ca s-a nascut din asa un om minunat. Dumnezeu sa-l tina sanatos! Si pe noi toti. ????????”, a transmis aceasta pe contul ei de Instagram.

