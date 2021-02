Turismul responsabil: o nouă viziune a călătoriilor

În căutare eticii, solidarității și autenticității, cei din turism marchează terenul și reinventează călătoriile.

Ce a dus la apariția turismului durabil? Mulți dintre noi ne-am grăbi să spune că pandemia de coronavirus, care ne-a determinat să păstrăm distanța socială, pentru a preveni infectarea cu temutul virus. Dar conceptul există de cel puțin 30 de ani, spun experții.

„Posibilitatea sa a fost dezbătută pentru prima dată în 1982, la Conferința mondială a Unesco privind politicile culturale din Mexico City, apoi proclamată în 1986 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite”, scrie Françoise Perriot în Pour voyage autre: the guide to new solidarities, publicat în 2005, potrivit Le Figaro.

Ce este turismul responsabil?

Dar ce este de fapt turismul responsabil? Turismul care ia în considerare impactul său economic, social și de mediu actual și viitor, satisfăcând nevoile vizitatorilor, profesioniștilor, mediului și comunităților gazdă, potrivit Organizației Mondiale a Turismului.

Turismul responsabil mai cuprinde în același timp noțiunile de turism solidar, etic și eco-responsabil. Iată câte definiții există!

În martie 2020, profesioniștii din acest sector economic au creat o mișcare numită Respire, The Tourism of Tomorrow, pentru a „reflecta la schimbările pe care această criză le va aduce în [modurile] de a face, de a comercializa și de a consuma turismul”. Zece luni mai târziu, asociația reunește mai mult de 4000 de membri pe Facebook.

Pentru a promova explorarea care respectă mediul, există șapte recomandări de bun simț: pregătiți-vă bine călătoria pentru a înțelege mai bine mediul în care vom opera, pentru a evita risipa și utilizarea sticlelor de plastic, pentru a fi politicoși cu ceilalți vizitatori și cu localnicii, să nu hrănim animalele, să ocolim locurile supraaglomerate.

O călătorie responsabilă înseamnă interzicerea avionului?

O călătorie responsabilă ar însemna, prin urmare, interzicerea zborului cu avionul? „Este o idee care are sens. Impactul ecologic, carbonul, pe care nu-l vedem, este precum Covidul”, spune sociolingvistul Audrey Baylac, coautor al cărții Voyager sans avion. „În viitor, nu este vorba de a călători fără avion, ci de a călători fără carbon”, nuanțează Jean-François Rial, CEO al grupului Voyageurs du monde, jucător principal în turismul francez.

În timp ce multe referințe istorice din sectorul turismului sunt serios angajate într-o cale responsabilă, noii jucători, născuți în situația de urgență ecologică, doresc, de asemenea, mai multă etică, corectitudine, autenticitate.