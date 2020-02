Val de plângeri după ce Shakira şi Jennifer Lopez au făcut un show „erotic” la Super Bowl

Spectacolul pe care Shakira şi Jennifer Lopez l-au oferit în pauza Super Bowl a fost reclamat de telespectatorii americani. Multe reclamaţii au fost trimise de părinţi care s-au plâns că progeniturile lor au fost expuse „unui show porno”, alţi adulţi au fost de părere că spectacolul a încurajat traficul sexual, iar unii au spus că ar fi preferat să fi fost avertizaţi înainte.

Aproximativ jumătate dintre plângeri au menţionat că show-ul de la pauză a fost nepotrivit pentru copii. Jennifer Lopez a fost vizată în special. „Am fost nevoit să îmi trimit copii în afara camerei pentru a nu fi expuşi la ceva ce nu ar fi trebuit să vadă”, a scris un telespectator din Utah. „Nu am fost pregătită să îi explic fiicei mele în vârstă de 11 ani de ce Jennifer Lopez era îmbrăcată atât de sumar sau de ce tot ducea mâna între picioare”, a spus o telespectatoare din Washington.

Din New York au venit alte reacţii: „Show-ul de la pauză a avut caracter sexual. Nu am văzut vreodată atât de multe ipostaze sexuale în afara unei reviste porno”. Şi statul Wisconsin a fost bulversat de spectacol. „Ce învăţaţi fetele tinere? Să danseze pe jumătate dezbrăcate ca să excite bărbaţii, apoi să susţină #MeToo pentru hărţuire? Este OK să fii o fiinţă sexuală, să îţi mişti dosul gol, să îţi expui poalele şi să dansezi la bară în faţa lumii?”. Reclamaţii au fost trimise şi din Ohio, Pennsylvania, New Jersey, Oregon, Tennessee şi Texas.

Federal Communications Commission a primit 1.312 plângeri din partea telespectatorilor nemulţumiţi că divele latino au prezentat un program cu elemente coregrafice senzuale şi că au făcut câteva gesturi sugestive.

Pe YouTube, show-ul celor două dive pop a fost vizionat de peste 135,9 milioane de utilizatori. La un moment dat, Shakira a făcut un gest obscene cu limba. La rândul ei, Jennifer Lopez a realizat un număr de dans la bară.