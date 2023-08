Vedeta care se alătură show-ului „Vocea României”. Face echipă cu Tudor Chirilă

Irina Baianț a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că se alătură show-ului „Vocea României”, în sezonul 11. Ea va avea rolul de vocal coach în echipa lui Tudor Chirilă, cu care a mai colaborat pentru emisiunea de la Pro TV.

Irina Baianț a vorbit într-o postare pe Facebook despre relația profesională pe care o are cu Tudor Chirilă și cum show-ul „Vocea României” i-a apropiat.

„Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014, când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat! Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunucă”, a povestit soprana.

Ea e vocal coach pentru membrii echipei lui. „Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de vocal coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon. Mulțumesc, Tudor! Echipei Vocea României și mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV. Sezonul 11 – The Joy of Singing. Vocea României!”, a mai transmis în mediul online artista.

