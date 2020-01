10 evenimente din muzică pe care să le urmărești neapărat în 2020

Albumul nou semnat Adele

“Aștept următorul album ADELE”, a scris Lady Gaga în octombrie. Ea nu a oferit nicio explicație suplimentară, așa că toată lumea speculează că știe ceva ce restul lumii nu știe. Adele a intrat cu siguranță într-un con de umbră de când turneul ei mondial s-a încheiat în 2017; a mai apărut doar pe Instagram din când în când. Însă „surse” din anturaj le-au spus tabloidelor că se întoarce în studio, așa că asta ar putea fi explicația. În viața personală, vedeta a trecut printr-o despărțire dureroasă de soțul ei – Simon Konecki și, la 31 de ani, a scris că s-a „schimbat enorm în ultimii doi ani”. Asta probabil că are un efect și asupra muzicii ei.

Noua coloană sonoră a noului film Bond

Al 25-lea film James Bond va fi lansat în aprilie; ceea ce înseamnă că, undeva pe planetă, una dintre cele mai mari vedete ale pop-ului este închisă într-un studio de înregistrări, încercând să găsească rima perfectă pentru No Time To Die. Sheeran, Ed Sheeran este favoritul care se va ocupa de muzică. Alte nume menționate îi includ pe Dua Lipa, Liam Gallagher și Lady Gaga.

Kanye West președinte?

“în 2020, voi conduce alegerile”, s-a lăudat Kanye West în Facts, o piesă de pe albumul său din 2016 – Life Of Pablo. Kanye și-a exprimat de mult timp ambițiile de a ajunge la Casa Albă – dar este într-adevăr pregătit să-i facă față lui Donald Trump anul viitor? Sondaje recente sugerează că nu. Lansând noul său album, Jesus Is King, rapperul și-a revizuit planurile politice și va candida în 2024 în loc de 2020. “Nu voi alerga, o să mă plimb”, a declarat el, înainte de a-i informa pe fani că intenționează să-și “schimbe legal numele în “miliardarul Christian Genius Kanye West”.

Aniversarea a 50 de ani de la Glastonbury

Festivalul celebru își sărbătorește aniversarea de aur anul viitor, cu Taylor Swift, Paul McCartney și Diana Ross primii artiști confirmați. Organizatorul Emily Eavis afirmă că restul formațiilor vor fi la fel de impresionante, se vehiculează nume cum ar fi: Kendrick Lamar, Guns N ‘Roses, Ariana Grande, Arctic Monkeys, Madonna și The 1975.

Albumul reggae al Rihannei

În ultimii patru ani, Rihanna a făcut totul, mai puțin să scoată un album nou: A construit un imperiu vestimentar, a lansat o gamă de make-up de ultimă generație și și-a extins cariera de film. Totuși, acest lucru nu înseamnă nimic pentru fanii ei, care o vânează constant pentru muzică nouă. În aprilie, în timp ce Rihanna a promovat o nouă gamă de frumusețe pe Instagram, un comentator s-a plâns: „Vrem album nou, surioară”. Se știe că există un album în derulare. În noiembrie, ea a spus pentru Vogue că va fi „infuzat cu reggae”. „Este în sângele meu”, a adăugat vedeta.



Artiști noi de urmărit cu atenție

O industrie întreagă s-a dezvoltat în jurul predicțiilor celei mai bune muzici ai cântăreților noi din noul an: Celeste și Joy Crookes, Gerry Cinnamon, Mancunian MC Aitch și Maisie Peters și Beba, ei vor aduce surprize foarte plăcute în 2020.

Albumele de pe care veți alege cele mai bune melodii, deoarece nimeni nu mai ascultă un album întreg

Dua Lipa – Viitoare Nostalgii, Matty Healy, Kendrick Lamar – TBC, Kesha – High Road, Pet Shop Boys – Hotspot – înregistrat la Berlin, albumul vine înaintea unui amplu turneu Greatest Hits în luna mai. Lana Del Rey – White Hot Forever, Idles – Toneland, Cardi B – TBC, The Killers – Imploding Mirage. Alți artiști care au anunțat albume noi sunt: Halsey, The Weeknd, BTS, Haim, SZA, Childish Gambino, Selena Gomez, BlackPink, 21 Savage, The Avalanches, Kendrick Lamar, Bombay Bicycle Club și Justin Bieber.

Turneele mari

Madonna, Stormzy, Billie Eilish, Little Mix, Alanis Morissette, The Eagles, Lionel Richie, Liam Gallagher și Tyler, The Creator (Lovebox).

Și nu uitați filmele muzicale …

Liderul pachetului este noua adaptare a lui Steven Spielberg după West Side Story, cu Ansel Elgort și Rachel Zegler în rolul lui Tony și Maria.



Jennifer Hudson, o va interpreta pe Aretha Franklin într-un film biografic. După succesul filmului A Star Is Born, Bradley Cooper regizează și joacă un film biografic al compozitorului Leonard Bernstein.

Beethoven împlinește 250 de ani

Ludwig van Beethoven s-a născut în Germania în 1770. Există zeci de evenimente planificate în întreaga lume pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a nașterii sale. În orașul natal al lui Beethoven, Bonn, muzeul Beethoven a fost renovat la timp pentru aniversare iar pionierii muzicii electronice, Kraftwerk va susține un concert în aer liber în onoarea sa. Și o echipă de muzicologi și oameni de știință folosesc Inteligența Artificială pentru a finaliza cea de-a 10-a Simfonie la care Beethoven lucra când a murit în 1827. Despre care, de altfel, se spune deja că… sună îngrozitor.