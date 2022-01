10 lecții de stil pe care le-am învățat de la vedetele noastre preferate

Celebritățile petrec mult timp în ochii publicului, fiind filmate și fotografiate în mod constant. Crearea stilurilor lor distinctive și a arăta mereu bine poate fi crucială pentru cariera lor, de aceea multe celebrități devin guru în modă și stil cu timpul.

Unele dintre ele își aleg singure hainele, altele caută ajutor de la profesioniști, dar, în orice caz, au câteva sfaturi utile pentru a alege cele mai măgulitoare ținute și accesorii.

1. Găsește-ți stilul.

De-a lungul anilor, multe celebrități și-au dezvoltat stilurile lor vestimentare. De exemplu, Cara Delevingne este o fană a costumelor cu pantaloni, în timp ce Keira Knightley alege adesea rochii feminine pentru evenimentele de pe covorul roșu. Consecvența în alegerea ținutelor le ajută pe vedete să-și creeze propria imagine unică și să își prezinte aparițiile în cele mai bune moduri posibile.

2. Cumpără o pereche de pantofi nude.

Purtarea pantofilor într-o culoare apropiată de culoarea pielii este una dintre cele mai ușoare modalități de a-ți face picioarele să pară mai lungi. Multe vedete sunt fanele pantofilor nude, cum ar fi, de exemplu, Angelina Jolie.

3. Joacă-te cu proporțiile.

Înțelegerea proporțiilor corpului tău este crucială pentru a alege ținute măgulitoare. Cu ajutorul hainelor, îți poți echilibra silueta și îți poți pune în valoare cele mai bune calități fizice. De exemplu, actrița Sarah Jessica Parker alege adesea ținute care adaugă volum părții superioare a corpului ei.

4. Găsește-ți tipul de ochelari de soare.

Găsirea ochelarilor de soare care se potrivesc formei feței tale poate fi o muncă grea. Pătrat, ochi de pisică, aviator, există atât de multe modele care pot arăta fabulos la o persoană, dar incomode la alta. Încercați să experimentați și să alegeți ce este cel mai bine pentru voi Și nu este necesar să alegeți un singur model! Puteți avea mai multe dintre ele pentru diferite ocazii. De exemplu, Rihanna este adesea văzută purtând ochelari de soare de diferite forme, cu margini groase albe.

5. Umple dulapul cu piese de bază.

Adunarea garderobei de bază este foarte importantă, deoarece te îmbraci mult mai ușor și mai puțin haotic. Vedetele au o mulțime de rochii de seară fanteziste, dar acordă multă atenție și garderobelor de bază cu haine pe care le poartă în fiecare zi. Blugii lor simpli și cămășile simple arată frumos împreună și creează o imagine elegantă.

6. Investește în bijuterii clasice.

Ideea unui dulap de bază, sau capsulă, pe care tocmai am menționat-o mai sus, funcționează și pentru bijuterii. Știfturile îngrijite, cercurile delicate și lanțurile de aur minimaliste se numără printre elementele esențiale pentru bijuterii care pot fi utile atunci când creezi aproape orice look, fie că este vorba despre o ținută de afaceri sau un look de seară fantezist. Vedetele au, de asemenea, bijuterii clasice pe care le folosesc pentru a-și accesoriza look-urile de pe covorul roșu.

7. Folosește haine pentru a-ți evidenția atuurile.

Toate formele corpului sunt frumoase. Cunoașterea trăsăturilor care fac silueta ta unică te poate ajuta să alegi cele mai măgulitoare ținute pentru forma corpului tău. Celebritățile au învățat să facă asta foarte bine. De exemplu, Kim Kardashian preferă să-și pună în evidență formele, în timp ce Taylor Swift poartă adesea pantaloni scurți și fuste mini care o ajută să-și etaleze picioarele lungi.

8. Găsește-ți culoarea

Există multe modalități de a determina culoarea îmbrăcămintei care se potrivește cel mai bine aspectului tău. Una dintre cele mai eficiente moduri este să experimentezi pur și simplu. Încearcă haine în diferite culori și nuanțe și, în cele din urmă, le vei găsi pe cele care se potrivesc cel mai bine cu nuanța pielii și culoarea părului și a ochilor. Multe vedete au culorile preferate. Adele, de exemplu, alege adesea ținute negre, în timp ce Rihanna este adesea văzută îmbrăcată în alb.

9. Încearcă să amesteci diferite stiluri.

Acest lucru poate să nu fie ușor și necesită multă practică. Dacă nu știi de unde să începi, aruncă o privire asupra stilului Oliviei Palermo. Ea este cunoscută ca o persoană care poartă cele mai îndrăznețe look-and-match și le dă unghii. Ea știe să recicleze piesele pe care le-a purtat deja combinându-le în ansambluri diferite.

10. Nu uita de accesorii.

Accesoriile potrivite pot înveseli chiar și cele mai plictisitoare aspecte. Când te saturi de ținutele tale, nu te grăbi să-ți cumperi haine noi. Încearcă să adaugi un accesoriu neobișnuit pentru a-ți duce vechile ansambluri la un nivel cu totul nou. Emily Ratajkowski poartă adesea jachete și paltoane în culori pastelate și îi place să adauge pete luminoase cu ajutorul accesoriilor colorate.