Câți bani a strâns Larisa Drăgulescu din videochat. E milionară în euro!

Larisa Dragulescu a devenit vedetă pe site-urile pentru adulți după separarea de gimnastul Marian Drăgulescu. Aceasta a luat drumul străinătății și s-a îmbogățit!

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu s-a apucat de videochat și duce o viață de lux! 2 milioane de euro a strâns Larisa.

„Cand am divortat de Marian, am renuntat la toate bunurile. Am facut doua milioane de euro. Nu am banii cash, sunt investiti, am cumparat imobile. Ambitia m-a facut sa fac bani. Am suferit mult cand am divortat si ca m-am intors acasa la parintii mei cu doi copii. Atunci am fost disperata, distrusa si mi-am dorit mult casa mea. Doar asa am reusit, altfel nu puteam”,a declarat Larisa Dragulescu pentru Antena Stars.

„Activez pe o platforma pentru adulti, dar nu intru in live cu ei. Eu le fac filmulete interzise minorilor si cam atat. Fac si poze. O fac din ianuarie 2021. Inainte lucram in cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia si am decis sa ma retrag. Asa mi-a venit ideea sa lucrez pe aceste platforme online. Imi vand corpul, dar nu ma intereseaza, fiecare face ce isi doreste. Sunt fericita, castig bine. Pentru mine nu este nimic rau, nu inteleg de ce unii se agita atat”, spunea acum ceva vreme Larisa Dragulescu.

Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți până în 2008 și au împreună doi copii.