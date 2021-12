11 detalii despre lucruri de zi cu zi care au funcții ascunse

Nu acordăm prea multă atenție lucrurilor de zi cu zi. Ce poate fi atât de interesant la o cămașă simplă sau un pachet de suc? Dar, după cum se dovedește, unele detalii din lucrurile obișnuite pot face viața proprietarilor lor mai ușoară.

Am aruncat o privire mai curioasă asupra lucrurilor pe care le are toată lumea și am descoperit o mulțime de chestii noi.

1. Triunghi pe hanorac

Pe hanoracul sport, la guler este cusut un triunghi. Acum nu mai poartă nici o funcție acest triunghi, deși producătorii adaugă detaliul, mai degrabă, ca un tribut adus clasicilor. Dar, atunci când hanoracul a apărut pentru prima dată, acest triunghi era mai dens – era inventat special pentru a absoarbe transpirația, în timp ce sportivul se antrena și pentru a împiedeca deformația gulerului în timpul purtării.

2. Curelușe pe umeri la jachetă

„Epoleții” cu nasturi pe umerii îmbrăcămintei exterioare reprezintă un decor familiar. Dar au și o funcție practică. Aceștia ajută geanta sau rucsacul să nu alunece de pe umăr.

3. Sacou cu două buzunare pe partea dreaptă

Pe unele sacouri cu croială clasică, încă se mai observă două buzunare pe partea dreaptă. Astăzi, aproape nimeni nu folosește buzunarul mic de sus, dar înainte, domnii păstrau biletele de tren în el, care și se numea: „buzunar de bilețel”. Astăzi, acest detaliu este un tribut adus tradiției.

4. Pernuță de ace

O anumită umplutură a pernuțelor pentru ace, ajută nu numai să fie păstrate la un loc, ci și să rămână ascuțite.

5. Umerașe din lemn

Cândva, lemnul era singurul material din care umerașele erau fabricate. Umerașele din anumite specii protejau hainele de molii și alte insecte: mirosul de lemn le speria.

6. Cheotoare la spatele cămășii

Cămășile cu un ”mic ochi” la spate au fost inițial foarte populare în rândul marinarilor, cărora le lipsea spațiu în cabine pentru a păstra hainele. Dar, datorită acestei cheotori, cămașa putea fi atârnată de cârlig.

În anii 1960, producătorul de îmbrăcăminte GANT a adăugat în mod special așa-numita cheotoare la cămăși pentru dulapuri, ca clienții – adesea studenți – să le poată agăța. Mai târziu, elevii au început să folosească acest detaliu pentru a-și comunica despre relațiile sale cu fetele. Dacă un băiat nu avea cheotoare la cămașă, însemna că se întâlnește cu o fată.

7. Butonieră orizontală pentru nasturele de sus la cămăși

Credem că ați observat că toate butonierele la cămăși sunt verticale, iar cea de sus, de obicei, e orizontală. Deci, este făcută special, pentru ca nasturele, dacă decideți să vă puneți o cravată, să nu să se deschidă.

8. Figurine Lego

Producătorii popularului constructor Lego au grijă de micii lor fani. De aceea fiecare cap al figurinei este echipat cu o gaură mică. Deci, va permite ca aerul să treacă dacă copilul înghite accidental piesa.

9. Palton cu brâu la spate

Acum acest mic brâu este adăugat la haine în principal ca decor, iar uneori este pur și simplu imitat, ca în fotografia de mai sus. Dar inițial a fost folosit pentru a reliefa pardesiul militar, să se potrivească siluetei. Mai mult, acest brâușor putea fi detașat, iar pardesiul folosit ca pătură.

10. Colțuri pliante în partea de sus a cutiei cu suc

„Aripioarele” de pe cutiile mici de suc îi ajută pe copii: pot fi desprinse, astfel încât bebelușului să-i fie mai ușor să țină cutioara în mâini, cutia nu este strânsă în mâini, are mai puțină presiune și conținutul nu se va vărsa.

11. Cifre în relief 5 și 7 pe sticla de ketchup Heinz

Nu este doar un decor: cifrele indică locul în care ar trebui să bateți, ca sosul să curgă ușor din sticlă.