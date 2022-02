11 idei de styling pentru o talie mai îngustă

Majoritatea femeilor încearcă să aibă grijă de imaginea lor, iar hainele sunt un element foarte important în această sarcină. Coco Chanel spunea că „o rochie frumoasă poate arăta frumos pe un cuier, dar asta nu înseamnă nimic. Trebuie văzut cum se așază pe umeri, cu mișcarea brațelor, a picioarelor și a taliei.” Dar evidențierea figurii feminine cu ținute la modă și măgulitoare poate fi o provocare.

De aceea, am vrut să aruncăm o privire mai atentă la câteva trucuri care te pot ajuta să-ți definești silueta și să-ți evidențiezi talia cu haine pe care le are aproape oricine în dulap.

1. Siluetă Imperială

Acest stil este ideal pentru femeile care doresc să accentueze talia fără a exagera. Are la baza o croială chiar sub bust bine marcată, scoțând în evidență talia și flatând silueta. Numele său provine de la popularitatea sa în timpul imperiului lui Napoleon în Franța și al Regenței în Anglia.

2. Rochii care se leagă în talie

Rochiile parte peste parte pot fi utile dacă ai talie mică. Este simplu, practic și, în același timp, foarte feminin și măgulitor. Definește silueta deoarece este legată în jurul taliei, iar fusta poate fi aproape de corp sau mai largă.

3. Peplum

Bluzele peplum au un volan sub talie, definind-o și conferind o notă romantică ținutei. Sunt foarte măgulitoare și există modele cu mâneci lungi, mâneci 3/4, mâneci scurte, bretele subțiri și chiar fără bretele. Pentru a evidenția corect talia, ideea este să porți peplum fără a o suprapune cu alte piese vestimentare.

4. Rochii și fuste trapez

Acest articol de îmbrăcăminte, cunoscut și sub denumirea de croială A-line sau evasé, este conceput în jurul unei forme de trapez și are particularitatea de a nu fi atât de strâmt pe corp și de a nu supraîncărca șoldurile. Fusta este deschisă și evazată, ceea ce favorizează orice siluetă. În plus, liniile sale moi oferă confort fără a îndepărta feminitatea aspectului.

5. Tocuri înalte

Tocurile înalte vor stiliza vizual corpul, accentuând și mai mult talia oferind câțiva centimetri în plus. În plus, te ajută să-ți îmbunătățești postura atunci când mergi; dacă mergi pe tocuri de culoare nud, acestea vor crea efectul vizual de alungire a liniilor corpului tău.

6. Pantaloni largi

Pantalonii culotte au devenit foarte la modă în ultimii ani; sunt lați. Sunt potriviți pentru a merge la birou ca parte a unui look smart. Există astfel de pantaloni și din denim pentru un look relaxat și stilat de weekend.

7. Body modelator

Un truc pe care oricine îl poate folosi dacă poartă fuste sau rochii strâmte este să poarte un body modelator sub ținuta aleasă. Acest truc va reduce talia cu o mărime, dând naștere celebrei talie de viespe.

8. Blugi cu talie înaltă

Blugii cu talie înaltă , care au revenit de mult pe podium, alături de blugii mom, evazați, skinny și boyfriend, sunt croiala perfectă pentru a evidenția talia și a lungi picioarele. Aceștia pun în valoare silueta și sunt purtați cu cămăși, tricouri, topuri și pulovere, atât pentru zi, cât și pentru noapte.

9. Curele

Uneori, femeile uită de importanța accesoriilor: o curea bună poate da o notă de rafinament look-ului tău, subliniind în același timp talia. În hainele largi și plisate, opțiunea este să o combini cu o curea lată, iar la ținutele strâmte, folosește una subțire. Cheia este să vezi ce versiune se potrivește cel mai bine ținutei alese și corpului tău.

10. Fusta creion

Acest clasic este ideal pentru a marca talia, âforma de clepsidră a siluetei feminine. Mărimea ideală este la câțiva centimetri sub genunchi; acest lucru va obține efectul vizual de alungire a picioarelor, mai ales atunci când este combinat cu pantofi stiletto.

11. Cămăși înnodate

Dacă înnozi capetele cămășilor, obții imediat mai multă definiție în talie. Cu acest sfat, lucrul important de reținut este să înnozi vârful între trunchi și buric pentru a evidenția și echilibra proporțiile corpului.