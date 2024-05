7 reguli atunci când porți un costum pe care orice bărbat ar trebui să le urmeze

Reguli atunci când purtăm un costum? Când vine vorba de costum, este clar că nu este vorba doar de a merge la magazin, de a cumpăra un costum și de a-l purta, așa cum ai face cu niște banale geci bărbați. Dacă vrem să arătăm bine, există câteva recomandări pe care le putem urma și care ne vor face să purtăm mai bine hainele și să facem ca ținuta să aibă un efect pozitiv.

Ultimul nasture trebuie să fie întotdeauna desfăcut

Regula de aur, de bază și una dintre principalele reguli pe care ar trebui să le respectăm întotdeauna atunci când purtăm un costum complet sau doar sacouri bărbați. Ultimul nasture este de obicei acolo în scop estetic, indiferent dacă vorbim despre nasturele de sus sau de jos. Cel care ar trebui să fie încheiat este cel din mijloc. Dacă îi închidem pe toți, aceeași croială va face să arate ciudat și vom observa imediat acest lucru.

Dacă avem sacouri bărbați cu o croială specială, se poate aplica doar în acel caz, dar pentru cele tradiționale și clasice, cel mai bine este să îl închidem doar pe cel din mijloc.

Întotdeauna descheiem sacoul când ne așezăm (și îl încheiem când ne ridicăm).

Mai ales dacă ne aflăm într-un context destul de formal. Problema este că, dacă ne așezăm cu nasturele încheiat, sacoul își poate pierde forma și se poate simți prea strâmt. Este eticheta să îl deschidem atunci când ne așezăm, astfel încât să poată atârna deschis, și să îl încheiem din nou la nasturele din mijloc atunci când ne ridicăm.

O cămașă bine încheiată

Cu excepția cazului în care nu este deja sfârșitul nopții și avem un look obosit de după petrecere, pentru a arăta bine, cămașa trebuie să fie încheiată până la ultimul nasture. În caz contrar, se anulează întregul scop al ținutei. Noi am aștepta până la ultimele ore pentru a renunța la cravată sau papion și a adopta acel look casual (dacă nu ne deranjează să arătăm un pic ponosit).

Șosetele trebuie să fie lungi

Atunci când purtăm pantaloni de costum, croiala este de obicei foarte precisă și, din cauza materialului, atunci când ne așezăm, este un lucru obișnuit ca pantalonii să se ridice ușor pe picioare, lăsând gleznele la vedere.

Regula este de a purta șosete lungi astfel încât piciorul nostru să nu fie vizibil în niciun moment. Pe de altă parte, menționăm întotdeauna importanța asortării șosetelor cu costumul. Cel mai important lucru aici este să nu purtăm niciodată șosete albe dacă costumul este închis sau albastru.

Să ne asigurăm că întregul costum ne vine bine

Este important ca umerii să fie potriviți, lungimea să fie adecvată și pantalonii să nu fie prea mari. Cel mai bine este dacă îl avem făcut la comandă pentru a ni se potrivi (sau dacă mergem la un croitor). În mod similar, avem în vedere ca și cămașa să nu fie prea lungă la mâneci, ci să acopere mâna cel mult până la începutul degetului mare. Dacă este mai lungă, va arăta rău cu sacoul. Trebuie neapărat să luăm în considerare forma corpului nostru.

De asemenea, lungimea cravatei este importantă și ar trebui să fie chiar deasupra centurii sau să ajungă abia la centură.

Atenție la pantofi

Pantofii sunt piesa cheie pentru a completa orice ținută, iar în cazul unui costum trebuie să îi asortăm bine pentru a obține un look complet. Pantofii negri sunt ideali pentru ținutele în aceste nuanțe, în timp ce albastrul s-ar putea potrivi cu un maro. Trebuie să luăm în calcul ce arată cel mai bine și să nu uităm această piesă. Unele persoane sunt împotriva pantofilor sport cu un costum, dar noi suntem de acord, mai ales dacă sunt celebri white sneakers cu costume negre. În plus, adidașii albi merge de minune cu o ținută casual, când putem folosi sacouri bărbați pe post de geci bărbați, împreună cu blugi negri, de exemplu.

Nu exagerăm cu accesoriile

Ceasul, agrafa de cravată, acul de cravată, butonii de manșetă, batista… Dacă folosim toate acestea s-ar putea să îndepărtăm mult atenția de la costum sau să îi luăm o parte din stil. Dacă suntem în căutarea a ceva cu adevărat formal, mai puțin înseamnă mai mult. Un ceas poate fi suficient cu un detaliu în plus într-o altă parte a ținutei. Chiar dacă avem bijuterii, trebuie să le păstrăm la minimum.

Alte reguli:

– Nu trebuie ca nodul de cravată să pară mai lat decât costumul.

– Nu purtăm bretele dacă avem o curea (și invers).

– Culoarea cravatei trebuie să contrasteze cu costumul

– Eliminăm detaliile de marcă. Folosim țesături mai rezistente pentru sacouri bărbați de zi cu zi.

– Strângem bine cravata, nu lăsăm spațiu între cravată și cămașă.

Sursa: Tabu.RO