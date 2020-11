A început a treia ediție MADE IN RO: muzeu pop-up de publicitate și branduri românești

A treia ediție a Made in RO: muzeu pop-up de publicitate și branduri românești a început pe 3 noiembrie, cu principala destinație la Galeria Senat (Combinatul Fondului Plastic, str. Băiculești nr. 29, sector 1), un spațiu industrial reconvertit creativ pentru scena culturală din București.

Veți putea descoperi cum a apărut publicitatea ca activitate în România, ce cumpărau și consumau sau aveau prin locuințe românii în trecut, dar și poveștile din spatele reclamelor și brandurilor naționale de altădată, marcând astfel continuarea eforturilor de a crea primul muzeu de publicitate și branduri românești, într-un tur al amintirilor, un proiect inițiat și organizat de Asociația ESCU, începând cu 2018, în continuarea misiunii de a înființa un muzeu permanent dedicat expunerii, documentării și digitizării elementelor patrimoniale legate de mărcile românești și de creațiile publicitare din ultimii 150 de ani.

Expoziția principală are un parfum retro. Conține artă publicitară, reclame, campanii publicitare, design românesc de produs și ambalaje și necesită pentru vizitare o rezervare în prealabil: aici! Expozițiile pot fi vizitate gratuit între 3-18 noiembrie, în intervalul 12:00-20:00, iar în weekend între orele 12:00-21:00.

Muzeul Made in RO va avea loc într-un spațiu neconvențional, ce va aduce sub același acoperiș o expoziție principală prezentată ca o călătorie în timp, ce își va introduce vizitatorii într-o adevărată istorie vizuală a publicității românești și a mărcilor autohtone, cuprinsă în obiecte autentice de memorabilia și artefacte ale brandurilor iconice, ambalaje, afișe, materiale grafice, propagandă politică, postere, machete, ziare și reviste cu reclame, produse casnice de larg consum, cosmetice, jucării, textile, electronice și electrocasnice, produse alimentare, clipuri TV, reclame din arhive, dar și de propagandă politică din alte vremuri trecute.

Selecția de lucrări de artă publicitară și obiecte va cuprinde piese autentice din patru perioade de timp distincte: antebelic, interbelic, perioada comunistă și întoarcerea la capitalismul din perioada contemporană – conţinând atât printuri (afişe, ziare, reviste), cât şi obiecte reprezentative pentru designul industrial de produse de larg consum, în decoruri autentice de epocă.

Programul Made in RO deține și o componentă educativă complexă pentru pasionații de arte vizuale, design, modă, publicitate, istoria media, personalități și practicieni din domeniul comunicării, dar și publicul larg, nostalgic sau simplu amator al mărcilor naționale.

– Conferințele vor fi fi transmise live online pe pagina de facebook a muzeului – https://www.facebook.com/muzeulpublicitatii/, iar printre tematici amintim de:

Programul Made in RO va contura, de asemenea, primul muzeu virtual de publicitate și branduri românești, care reprezintă o cronică digitală a memoriei economiei României în care vom promova identitatea culturală și istorică a industriilor creative prin articole, analize, fotografii de arhivă, fragmente din presa din țară, dar mai ales prin digitizarea unei părți din colecțiile expuse din expoziție pe website-ul dedicat proiectului http://www.muzeulpublicitatii.ro.

„Ediția din acest an a stat, ca mai toate proiectele derulate în domeniul cultural, sub semnul apăsător al întrebării, însă am înaintat curajoși să apucăm acest vis nebun de a vedea încă o ediție a muzeului nostru pe picioare, care cuprinde micile și aparent neînsemnatele obiecte mundane, ce fac parte din istoria economică și creativă a României, dar și din intimitatea ei, cu tot ce ține de preferințele de consum, de mentalități, lifestyle și mituri sociale. Nu există în momentul de față o altă posibilitate să descoperiți o colecție-cabinet de curiozități mai complexă și documentată, care cuprinde, sub aceeași pălărie, “anunciuri” venite din alte timpuri, alături de o expunere de mărci naționale mai vechi și mai noi: șoșoni Mociornița, ateliere de croitorie și încălțăminte interbelice, motoretele Victoria, Carpați sau Mobra, apoi binecunoscutul Guban, ciorapi Adesgo, pastele de dinți Cristal și Kalodont, locomotivele Malaxa, Loteria Română, CEC, uleiul Luboil-Unirea, Revistele Realitatea Ilustrată, Dimineața și a Oficiului Național de Turism, țigaretele Carpați, săpunurile Pisica și Cheia, lămpile Tungsram M.R., cosmeticele Farmec, primele sticle de Pepsi-Cola sigilate, fabrica de telefoane Standard, oțetul Podgoreanu, PECO, CI-CO, vopseaua de păr Cromoplatin, Dacia, biscuiții Eugenia, ciocolățica Mirela și ROM, mașinăriile de gătit Aragaz, ARO, aspiratorul Ideal, Danubiana, Electronica și Tehnoton Iași, ceasul Optimef, Pegas, Supco, magazinele Unirea și Victoria, Brifcor, apoi Connex, care a anunțat sosirea capitalismului și multe altele, pe scurt, exponatele ies din casele oamenilor și ajung piese de muzeu”– declară Andreea Dănescu, Președinte Asociația ESCU.