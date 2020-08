Acestea sunt sandalele anului 2020! S-ar putea să se afle deja în garderoba ta

Restricțiile au însemnat un lucru pentru majoritatea dintre noi: confortul. Întrucât mulți continuăm să lucrăm de acas și preferăm o excursie în parc pentru siguranța noastră, încălțările cu talpă joasă sunt acum mai omniprezente ca niciodată. Și, se pare, că vedeta acestui sezon sunt sandalele Birkenstock.

Luna trecută, British Vogue a declarat Birkenstock sandalele oficiale ale anului 2020, în timp ce motorul de căutare de modă Lyst a raportat că au devenit cel mai căutat pantof al platformei. Le-au purtat și modelele Kendall Jenner, Gigi Hadid și Kaia Gerber – cu și fără șosete. Nu este rău pentru un pantof care pretinde că și-a pus întotdeauna priceperea ortopedică deasupra atracției sale de modă.

Înainte de Ugg, Crocs, Hasbeens și Fitflop, exista Birkenstock. Cu eticheta sa „adesea copiată, niciodată egalată”, linia mărcii este aceeași de două secole. Acum, în aceste momente de incertitudine, există ceva sigur. Cu talpa sa de plută naturală asemănătoare cu barca și cu curele cu cataramă, Birkenstock transmite o declarație anti-modă care transcende tendințele – totuși, într-un fel, reușește să le stabilească.

Birkenstock, sandalele de vară pline de stil

Pielea are un aspect organic, iar cutele și patina dobândită în urma purtărilor nu ar trebui decât să te facă și mai mândri de ei. Ca orice lemn bun, pielea cu patină are mai multe de zis decât cea tratată, pe care nici timpul nu vrea să-și lase amprenta. Niciodată nu a fost mai ușor să îmbini utilul cu plăcutul. Talpa este ortopedică, ceea ce te va ajuta să calci perfect. În plus, materialul de bază este pluta, sinonimul unui material ușor și flexibil, care absoarbe șocurile și oferă o durabilitate sporită.

Cataramele au adus pantofii Birkenstock pe hartă nu doar datorită design-ului pe care îl întregesc, ci și datorită suportului pe care îl oferă piciorului. În alte cuvinte, piciorul are parte de o stabilitate crescută, necesară confortului tău. Poartă-i în weekend, în vacanțe, ori în timpul liber în general. Poartă-i atât cu pantaloni scurți, cât și cu pantaloni lungi, cu fuste sau cu rochii.