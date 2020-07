Actorul Paul Diaconescu, accident în plină pandemie

Unul dintre cei mai simpatici și cameleonici actori de la noi, care a jucat în filme și seriale precum “Bună, ce faci”, “Mamaia” sau “Îngeri pierduți” a avut de furcă pe timp de pandemie. Paul Diaconescu, care a participat la o emisiune de umor, a avut probleme de sănătate riscând să fie prins operat în spital în plină pandemie.

Paul Diaconescu din seriale precum “Îngeri Pierduți” și “Triplusec” a fost operat de ziua lui și era să moară. “De ziua mea, anul acesta în februarie, am fost deschis abdominal pentru 3 ore, pe masa chirurgului Oprescu de la Floreasca, pentru a mi se extirpa o tumoră benignă de 5 cm. Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut formă fizică. După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat arareori câte puțîn, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Am fost la un pas să prind covidul in spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare”, a povestit tânărul actor pentru www.bravonet.ro.