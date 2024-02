Adda are din nou probleme de sănătate. La ce e nevoită să renunțe artista

Adda s-a luptat timp de trei ani cu boala Lyme, care i-a transformat viața într-un coșmar.

În toată această perioadă artista a urmat un tratament extrem de dur, cu injecții dureroase și câte 30 de pastile pe zi. Cântăreața a fost nevoită și să țină și o dietă strictă, renunțând la produsele cu gluten, lactate, zahăr, și tot ceea ce îi provoca inflamație în corp. Toate acestea au dat rezultate, iar Adda a învins boala.

Totuși, ultimele investigații medicale au arătat că solista are din nou probleme de sănătate.

Adda a dezvăluit că are plămânii afectați din cauza fumatului, un viciu pe care îl are de ani de zile. Acum, vedeta e nevoită să renunțe la țigări:

„Am renunțat relativ ușor la gluten, lactate și zahăr. Zahăr mai ciupesc de câteva luni. Dar o să-l opresc iar. Am renunțat la multe deodată și m-am agățat de singurul lucru «interzis» care mi-a rămas: fumatul. De câteva luni mă tot gândesc să mă las. Tot încerc, de câteva zile efectiv mă chinui să renunț. Așa că, am cerut ajutor. Mi-am făcut analize. Am fost la cardiolog și pneumolog. Azi am făcut teste de spirometrie și CT pulmonar.

Pentru că m-am panicat. Fumez de ceva ani… CT-ul e perfect, însă spirometria a ieșit nasolică. Doar 93% capacitate pulmonară. În condițiile în care sunt cântăreața și am plămânii «mari» și țeava bună. Gen, îmi țin respirația un minut și ceva fără probleme. Și totuși… Mda! O să am o perioadă grea, dar sper să reușesc. Pfa, bă, e greu, jur, dar sper să îți arăt că pot! Și ca să vă răspund la marea întrebare: nu iau pastile care să mă ajute cu renunțatul la fumat. Nu! Nu! Nu! Toate pastilele umblă la receptorii de nicotină din creier, iar eu având inflamația cerebrală de la Lyme, nu am voie. Deci, e un doamne ajută și atât!”, le-a mărturisit Adda fanilor săi din mediul online.

Sursa: Tabu.RO