Adelina Pestrițu și-a mărit familia. Primele imagini cu noul membru

Adelina Pestrițu a trecut prin clipe dureroase după ce câinele său Nobby, în vârstă de 11 ani, a încetat din viață în urmă cu câteva săptămâni. Acum, frumoasa brunetă a primit un nou animal de companie, pentru a umple golul lăsat de cățelușa ei.

Soțul Adelinei, Virgil Șteblea i-a oferit acesteia o pisică din rasa Sphynx. Ra are doar patru luni și deja s-a acomodat în familia vedetei, care speră ca toată comunitatea sa de pe rețelele de socializare să o primească cu căldură.

„Dragii mei prieteni, astazi vreau sa va fac cunostinta cu noul nostru prieten. El este RA, un Sphynx de numai 4 luni, pe care l-am primit in dar de la Virgil. RA a venit in viata mea dupa o pierdere care mi-a lasat un gol imens in suflet. Pe Nobby nu are cum sa o inlocuiasca nimeni si nimic, o simt pretutindeni! Dar mergem inainte cu speranta ca dorul de ea sa ne fie alinat in timp, se spune ca el le vindeca pe toate.

RA se simte deja foarte bine in familia noastra, iar de noi nu mai zic, suntem topiti. Sphynx-ul este o specie rara si sensibila, dar deosebita si cu multe calitati. Sper sa-l primiti cu caldura aici, in familia noastra online, si asta nu doar pentru ca fizic, din lipsa blanitei, are nevoie de ea, ci mai ales pentru ca este un suflet care se hraneste si creste frumos doar cu iubire. Bine ai venit langa noi, RA! Daca vreti sa-i transmiteti urari de bun venit, le puteti scrie in comentarii! Promit sa i le citesc!”, spune Adelina Pestrițu într-o postare pe Instagram.