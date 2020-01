Afișe inspirate după personalități feminine inovatoare se pot descărca gratuit în 8 limbi

Modelele de viață sunt importante pentru copii, în special pentru adolescente. Din acest motiv, podcastul feminist Nevertheless a dedicat o serie de afișe personalităților feminine inovatoare în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (cunoscută și sub numele de STEM).

Seria Modelele STEM sărbătorește femei din întreaga lume, ale căror nume nu au mai fost apreciate până acum la justa valoare. Printre acestea se află astronauta Dr. Mae Jemison, biotehnoloaga Dr. Hayat Sindi, și pioniera în robotică Dr. Cynthia Breazeal. Cu excepția regretatei cercetătoare în domeniul ADN-ul – Rosalind Franklin, toate femeile reprezentate de afișe trăiesc și lucrează și astăzi. Și despre Rosalind Franklin, puțină lume știe că a fost un pionier al studiului structurilor moleculare care a primit recunoaștere în rândul oamenilor de știință pentru cercetările sale asupra structurii moleculare a cărbunelui, virușilor și ADN-ului. Imaginile sale de difracție cu raze X ale ADN-ului i-au permis lui Francis Crick și James Watson de la Universitatea din Cambridge să identifice structura moleculei. Timp de ani buni, activitatea ei asupra structurii a trecut neobservată, deoarece numai Crick, Watson și colegul lui Franklin, Maurice Wilkins, au primit premiul Nobel pentru descoperire în 1962. Abia în 2003, Royal Society a înființat premiul Rosalind Franklin pentru a atrage atenția asupra lucrărilor remarcabile ale femeilor din STEM.

Nevertheless a luat decizia de a contacta artiste feminine din întreaga lume pentru a realiza ilustrațiile. Aceste afișe vibrante prezintă un portret al fiecărei femei și includ o scurtă descriere a realizărilor lor, astfel încât spectatorii să învețe despre aceste figuri uimitoare. În plus, pentru a încuraja egalitatea de șanse a femeilor peste tot, toate cele 8 afișe pot fi descărcate gratuit de pe site-ul web Nevertheless. Mai mult de atât, afișele sunt disponibile în 8 limbi, inclusiv engleză, spaniolă, italiană, franceză, franceză canadiană, germană, portugheză braziliană și chineză.