Alina Ceuşan se mută din România. De ce a cerut ajutorul fanilor

Alina Ceuşan se mută din România. Blondina a cerut ajutorul fanilor pentru găsirea unei locuințe. Ea își dorește un apartament spațios, modern, care să aibă 4-5 dormitoare și 2-3 băi.

„Plănuim să ne mutăm curând în Barcelona pentru a sta acolo toată luna noiembrie. Și vreau să vă întreb pe voi, dacă locuiți în Barcelona sau în Spania, dacă știți un loc de închiriat modern și cu proprietari serioși. Noi vrem să închiriem o locuință care să aibă patru sau cinci dormitoare și două sau trei băi, avem nevoie de un loc destul de mare. Chiar m-ar ajuta o recomandare de la voi pentru Barcelona. Lăsăți-mi un mesaj dacă știți și eu o să încep căutările”, a spus Alina Ceușan pe pagina sa de Instagram.

Alina Ceușan este una dintre cele mai de succes bloggerițe din România. Succesul ei este strâns legat de prietenia cu Carmen Grebenișan, ambele descoperindu-și pasiunea pentru fotografie în anii studenției.

După cum se autocaracterizează, Alina Ceușan este blogger, influencer și făuritor de creative content în online. Și încă una de succes deoarece, așa cum se zvonește, o postare de-a ei pe Instagram valorează undeva la zece mii de euro.

Alina Ceușan are 28 de ani, este căsătorită cu Raul Tisa, un hairstylist pe care l-a cunoscut la salonul acestuia, unde venise să se aranjeze, și are un băiețel de un an.