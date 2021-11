American Music Awards 2021 | Cele mai frumoase ținute de pe covorul roșu

Gala American Music Awards 2021, care s-a desfășurat la Microsoft Theater din Los Angeles, a fost transmisă în peste 120 de țări și a avut-o ca gazdă pe Cardi B.

Cardi B a fost de nerecunoscut, la sosirea la gala American Music Awards 2021. Artista a optat pentru un look dramatic și și-a acoperit fața în totalitate cu o mască aurie, la care a asortat cercei supradimenionați. Autoarea hitului WAP a purtat o o rochie neagră lungă care i-a îmbrățișat formele. Întreaga ținută a rapperiței în vârstă de 29 de ani a fost gândită de Schiaparelli.

Înaintea decernării premiilor, vedete precum JoJo Siwa, Diplo și Halle Bailey au pozat pe covorul roșu. Olivia Rodrigo a ales o rochie mov cu paiete David Koma, cu tiv cu pene. JoJo Siwa a ajuns pe covorul roșu într-o rochie neagră cu volane. Halle Bailey a ales o rochie cu șireturi LaQuan Smith din catifea maro.

Machine Gun Kelly a ajuns pe covorul roșu împreună cu fiica sa Casie. Duoul tată-fiică a ales ținute negre pentru ceremonia de decernare a premiilor de anul acesta, cântăreața alegând un look personalizat uimitor de Ashton Michael. Billy Porter a optat pentru un costum Botter turcoaz cu o pălărie umbrelă asortată.

Trupa BTS, marele câștigător

Grupul k-pop BTS a triumfat duminică, la gala AMA. Sud-coreenii au câștigat cursa pentru trofeul acordat „artistul anului” și s-au impus, totodată, la categoriile grup pop şi cântec preferat, cu hitul “Butter”. Ed Sheeran și Taylor Swift s-au impus la categoriile artiștilor pop.

Cu “Kiss Me More”, Doja Cat și SZA au obținut trofeul pentru colaborarea anului. Videoclipul anului a fost desemnat “Montero (Call Me By Your Name)”, al rapperului Lil Nas X.

Nominalizările pentru American Music Awards sunt bazate pe topurile Billboard în privința streaming-ului, difuzărilor radio, vânzării de single-uri și albume și succesul pe YouTube, Spotify sau Apple Music. Au fost luate în vizor numai melodii sau albume lansate între 25 septembrie 2020 și 23 septembrie 2021.

Lista completă a câștigătorilor