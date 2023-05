Anca Serea se umple de bani din rețelele de socializare! Câți bani câștigă vedeta

Anca Serea se bucură de o popularitate imensă pe rețelele de socializare, numărul fanilor ei crescând constant.

Nu este de mirare că vedeta are nenumărate proiecte și pe rețelele de socializare, din care ajunge să câștige sume uriașe. Aceasta a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre ce fel de viață duce și care este nivelul de trai pe care îl are în prezent.

Anca Serea a fost cât se poate de transparentă cu privire la fapul că reușește să câștige sume semnificative de pe urma online-ului și să se bucure de o viață de lux. Ea a mărturisit că poate să își întrețină familia, fără probleme, și să profite și de bucuriile vieții.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea în cadrul emisiunii moderate de Cristina Șișcanu.

Anca Serea a recunoscut că nu își contorizează veniturile pe care le primește în urma unei colaborări, pentru ea fiind mai important proiectul în sine. Vedeta a declarat că este recunoscătoare pentru lucrurile pe care reușește să le obțină în urma colaborărilor ei. Aceasta realizează concret câți bani a câștigat, abia atunci când își plătește impozitele. La finalul anului, aceasta poate să spună că a reușit să câștige peste 100.000 de euro.

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Chiar zic cheltui atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

Sursa: Tabu.RO