Andreea Bănică, dezvăluiri dureroase despre părinții ei

Andreea Bănică a povestit cu ochii în lacrimi în emisiunea lui Cătălin Măruță despre copilăria pe care a avut-o și despre relația cu părinții săi.

Cântăreața regretă că oamenii care i-au dat viață nu au reușit să își cunoască nepoții. Totodată, aceasta a dezvăluit că din cauza tatălui ei, artista nu a dus o viață foarte bună.

„Mi-a părut și mie rău așa că nu i-am avut mai mult timp aproape și pe ei și pe părinții mei, să se poată bucura și ei de copiii mei. Să fie mai longevivi așa, știi. Eu vorbeam mai mult cu tatăl meu, deși tatăl meu era mult mai dur cu noi, am învățat foarte multe lucruri de la el.

Deși am suferit mult acasă, din cauza lui, pentru că după ce și-a pierdut jobul, de fapt, a ieșit la pensie pe caz de boală și-a deschis un magazinaș la colțul străzii de care s-a ocupat și pe care l-a dat și nu știu din ce greșeală a ajuns să îl piardă și a fost sfârșitul pentru el. S-a văzut acasă pensionat, fără muncă, fără nimic.”, a mărturisit Andreea.

Andreea Bănică a trăit o adevărată dramă

„A început să bea, să facă scandaluri. Am avut o copilărie frumoasă ca și copil, dar în același timp am și suferit să îl văd pe tata așa. Venea de prin oraș, cu țuică la bord și începea să te înjure, să te certe, să te bată, să te gonească. E greu.

El era un tip deschis, ne asculta. Noi eram fete bune, cuminți. Era dur cu mine. Dacă venea cu mine la festival și lua un pahar de vin, totul se schimba, mă făcea de râs. A fost violent cu noi, cu toate. El era groaznic, dar știam că e bolnav. De ceea a și murit. Accident, a venit băut, a primit un brânci și a căzut cu capul de bordură. Eu nu am avut putere să scormonesc ce s-a întâmplat cu adevărat.

Când am ajuns acasă, am văzut mama liniștită. Am regrete că nu i-am avut mai mult timp, am regrete că nu mi-au cunoscut copiii, așa cum erau ei. În acea vară când a murit și bunicul meu. Mama s-a îmbolnăvit, fuma foarte mult. Ne-am chinuit mult. Doctorii mi-au zis că mai are doar cinci ani de trăit. A fost singurul caz de acest cancer, esofagian, din România, la acea vreme”, a mai spus Andreea Bănică.