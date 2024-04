Anisia Gafton, noi detalii despre operația estetică la nas. Cum le dă peste nas „trolilor” de pe net

Actrița Anisia Gafton a oferit câteva lămuriri despre intervenția estetică făcută recent.

Aceasta a mărturisit pe Instagram faptul că și-a făcut o operație de deviație de sept din motive medicale. În continuare, actrița a recunoscut că și-a dorit și o îmbunătățire la nivelul aspectului fizic.

Anisia Gafton a adăugat că este încântată că a făcut acest pas și, mai presus de toate, că este sănătoasă și că a putut să își rezolve problemele medicale.

„Recent, acum o lună și ceva am făcut o operație de deviație de sept .. complicățică chiar.. iar nasul oricum trebuia îndreptat. Și dacă tot am intrat în nas pentru deviație, am făcut ca românul: când schimb gresia, hai că schimb și faianța… Așa că am umblat și estetic. Important este că sunt sănătoasă și pot respira calumea acum, nasul și fața o să se dezumfle ușor, ușor în următorul an, și foarte important e că atunci când beau ceva, în sfârșit îmi încape tot nasul în pahar. Oricum eu rămân aceeași Anisia cu același farmesc, energie, aceeași Anisia sărită de pe fix și doritoare să vă fac să râdeți! Vă pup și vă iubesc”, a mărturisit Anisia Gafton pe contul personal de Instagram.

După ce a vorbit public despre această alegere personală, Anisia Gafton a primit o serie de comentarii răutăcioase. Actrița a ales să le răspundă în cadrul unui video publicat pe Instagram. Vedeta este mulțumită că a făcut acest pas, dar a ținut să precizeze că va mai dura până când se va vedea rezultatul final.

„Asta sunt eu, fără filtru. Voiam cu voi să lămuresc câteva aspecte. Pentru că sunt o persoană sinceră, asumată, am ales să fac public faptul că mi-am făcut o operație de deviație de sept, operație pe care trebuia să mi-o fac în urmă cu ani buni, în ultima vreme s-a complicat cu nara stângă, nu mai respiram deloc. Pe lângă asta, am ales să fac o schimbare estetică, schimbare de care eu sunt foarte mulțumită.

Consider că mă întinerește câțiva ani, în ciuda părerilor unora sau altora. N-ai cum să mulțumești pe toată lumea, așa că mergem mai departe. Această operație de sept, cu operația estetică au mers mână în mână. Gândiți-vă invers, dacă-mi făceam doar operația estetică ce se întâmpla cu interiorul meu, adică afară frumos și înăuntru stricat, ca și cum ai avea o mașină frumoasă și înăuntru când intri are motor de trabant. E ca și cum afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul, afară o casă frumoasă și înăuntru șantier. De aia s-a împletit foarte bine sănătatea cu esteticul. Acesta nu este rezultatul final. Rezultatul final al operației se va vedea abia peste 6 luni sau un an.”

Actrița a dezvăluit motivul pentru care nu dorește să facă public numele medicului care s-a ocupat de operația ei și a precizat că a plătit pentru această intervenție, punând, astfel, capăt altor speculații apărute în social media.

„Pe lângă asta, nu există nicio conspirație. Nu au coborât OZN-urile și mi-au luat mintea și m-am gândit eu să fac strategie de marketing, să nu zic numele doctorului ca după nu știu câte luni să fac o scenă și să iasă din joben numele medicului. Am plătit pentru serviciile medicului, simplu. Nu vreau să spun numele medicului pentru că nu are nevoie de reclamă. Dacă cu adevărat vreți să știți numele medicului, atunci puteți să îmi dați mesaj în privat și o să vă răspund așa cum cred că este corect. Dragii mei, nu m-am schimbat, nu a plecat talentul. Dacă era talentul în funcție de nas, atunci îmi puneam eu, în loc de nas aveam o secure. Așa arăt eu, fără filtru, asumată. Nu am zis că a venit primăvara și mi-a picat nasul. Ce mai este de vorbit. Nu cred că mai trebuia să explic, dar am simțit nevoia să lămuresc câteva aspecte.”

Sursa: Tabu.RO