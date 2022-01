Cum recunoști dacă bijuteriile tale sunt reale sau false

În ultimul timp, bijuteriile adevărate sunt tot mai rare, fiind înlocuite cu unele piese care arată la fel de bine ca și adevărata afacere. Potrivit cercetărilor efectuate de departamentul de bijuterii al canalului de cumpărături QVC, 80% dintre femei sunt fericite să poarte diamante false. Acestea nu numai că au un aspect convingător, ci și un preț mai mic.

Cu toate acestea, dacă nu vă plac bijuteriile false și doriți un lucru adevărat, ar trebui să le puteți descoperi.

Am adunat câteva lucruri pe care toată lumea ar trebui să le cunoască pentru a identifica bijuteriile reale dintre cele false.

1. Pune diamantul la un test de foc

Există o metodă folosită pentru a determina dacă diamantul este real sau fals – folosește o brichetă pentru a aprinde obiectul timp de aproximativ 30 până la 40 de secunde. Apoi scufundă-l în apă rece. Dacă articolul rămâne același, este un diamant adevărat. Dar dacă se sparge, probabil că este fals.

2. Suflă aer călduț pe diamant

O altă modalitate de a descoperi un diamant fals este să expirați înspre el. Respirați aer cald pe diamantul dumneavoastră la fel cum ați face dacă ați aburi o oglindă. Pe suprafața diamantului se va forma o ceață ușoară. Dacă ceața dispare imediat, diamantul tău este real. Dacă ceața durează mai mult, articolul este probabil fals.

3. Pune diamantul/opalul sub lumină UV

Luminile UV sunt folosite pentru a testa atât diamantele, cât și opalele. Când plasați un diamant adevărat sub luminile UV, ar trebui să vedeți o strălucire de culoare albastră, dar nu toate strălucesc sub lumina UV, astfel încât să puteți verifica folosind alte metode. Cu toate acestea, atunci când plasați un opal adevărat sub lumină UV, veți observa că piatra tinde să strălucească.

4. Ia un obiect metalic și încearcă să zgârii suprafața jadului tău

Jadul este o piatră care este adesea folosită în cultura chinezească și este foarte atrăgătoare și frumoasă. Dar, din cauza cererii mari, acum puteți găsi cu ușurință multe versiuni false de jad. Un lucru de știut este că cel adevărat este foarte dur și nu se zgârie ușor. Deci, pentru a fi sigur că este real, luați un obiect metalic și încercați să faceți niște zgârieturi pe suprafața jadului. Dacă vezi urme pe el, atunci jadul nu este real.

5. Scufundă-ți bijuteria de aur sau diamantul într-un pahar cu apă

Un diamant adevărat are o densitate mare, la fel și aurul real. Deci, dacă doriți să verificați, luați un pahar cu apă și puneți obiectul cu diamant sau aur în apă. Dacă este real, se vor scufunda până la fund, dar dacă articolul plutește, atunci este aur/diamant fals. De asemenea, dacă vezi puțină rugină pe obiectul tău de aur format din cauza testului de apă, atunci ai un fals în mâini.

6. Caută o ștampilă cu 925, 900 sau 800 pe piese din argint

Când aveți un obiect de argint în mâini, ar trebui să căutați marcaje sau o ștampilă pe el. Potrivit experților, vânzătorii internaționali de argint îl vor ștampila ca 925, 900 sau 800. Aceste numere indică nivelul de puritate al argintului. Argintul sterlin are o puritate de 92,5% sau mai mare.

7. Folosește un magnet puternic pentru a-ți atrage bijuteriile din aur/argint.

Aurul și argintul nu sunt atrase de magnet, dar alte metale sunt. Pentru a vedea dacă obiectele tale de aur/argint sunt reale, verifică dacă obiectul este atras de magnet. Dacă se mișcă, nu este făcut din aur pur sau, eventual, este făcut din altceva decât argint.

8. Toarnă câteva picături de oțet pe obiectul tău de aur

Pentru a evalua dacă articolul tău este din aur real sau nu, poți turna câteva picături de oțet pe el. Dacă picăturile schimbă culoarea articolului, atunci nu este aur real. Dar dacă obiectul este intact și strălucește și mai puternic, elementul este real deoarece aurul nu este afectat de oțet.

9. Inspectează interiorul cristalului – trebuie să fie clar

Unul dintre cele mai cunoscute cristale este ametistul și este cunoscut pe scară largă printre bijutieri și iubitorii de cristale. Dacă pui ochii pe unul și dorești să-l inspectezi, verifică dacă există vreo decolorare, cum ar fi colțuri sau pete în interior. Dacă este cazul, atunci cristalul pe care îl aveți este fals.