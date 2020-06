Anna Wintour: sfârșitul „fetei rele”

Indiferent dacă Anna Wintour reușește să supraviețuiască sau nu, un lucru este clar: era „Fetei rele” pe care o întruchipează s-a terminat.

Timp de zeci de ani, nicio cifră în cultura populară nu a fost considerată semnificativă. Vulcanica Wintour, spune totul. Iată o femeie care s-a dezvăluit în cele mai proaste moduri – comportamentul său excluzionar, edictele nemiloase și capricioase, insistența sa asupra tulburărilor de alimentație și a autodepășirii pe căi neortodoxe către perfecțiunea fizică – care au făcut ca aceasta să nu fie doar marca ei personală, ci cea a Vogue și Condé Nast în sine.

Acesta a fost valorizat în „The Devil Wears Prada”, care a ajutat la legitimarea modurilor Annei Wintour în timp ce „cruzimea” ei devenea glamour. Tim Gunn a comparat-o atunci cu Medusa. Ralph Rucci a numit-o recent „satanică” din cauza „răului și distrugerii personale”. Fostul ei asistent, André Leon Talley, a dezvăluit că Anna Wintour este „nemiloasp” și „incapabilă de bunătate umană”.

Conform unui articol din New York Times, Wintour te obligă să ajungi la o întâlnire cu 30 de minute înaintea ei. Graydon Carter, fostul redactor-șef al Vanity Fair, a spus că au fost zile în care Wintour l-a tratat ca pe un servitor. Condé Nast, a declarat fostul redactor-șef al publicației Lucky, Kim France, a fost mult timp un loc în care „dificultatea era considerată ca strălucire”.

Anna Wintour s-a aflat în vârful piramidei Condé de zeci de ani. După cum spune și zicala: „Peștele putrezește de la cap”. Acest tip de management – nepoliticos, tiranic – se bazează pe ideea că este mai bine să te temi decât să fii admirat, că vor rezulta cele mai înalte niveluri de productivitate.Anna Wintour se apără: Când o fac bărbații, se numește lideship. Când o fac femeile, se numesc c****.

Are un salariu uriaș la Vogue

Anna Wintour s-a născut pe 3 noiembrie 1949 în Londra într-o familie de jurnalisti. Anna a moștenit pasiunea tătălui ei Charles, care a fost editor la ziarul London Evening Standard. Si nu doar pasiunea este de la tatăl ei , ci și stilul dur, dar de succes în care conduce revista Vogue.

În 1976, s-a mutat la New York și a preluat funcția de editor de modă la Harper’s Bazaar, de unde a fost concediata din cauza îndrăznelii cu care a „accesorizat” un manechin francez cu dreadlocks (coafură tipică rastafari), pentru un pictorial. „A fost prea mult pentru ei. Acela a fost sfârşitul meu acolo”, a spus ea.

Potrivit Huffington Post, Anna are un salariu de două milioane de dolari pe an la Vogue, plus o alocatie de aproximativ 200.000 dolari pentru garderoba de birou. Din 2012, Wintour este şi director artistic al grupului Conde Nast.